Mohamed Ihattaren zet herenhuis te koop op Funda

Mohamed Ihattaren heeft zijn herenhuis in Vleuten te koop gezet. De vraagprijs voor de in 2021 gebouwde woning is 925.000 euro. Dat is 37.500 euro minder dan wat de speler van Juventus er een jaar geleden voor heeft betaald.

De woning wordt te koop aangeboden op Funda. Het 'volledig geïsoleerde en strak afgewerkte, splinternieuwe herenhuis' herenhuis heeft een woonoppervlakte van ongeveer 190 vierkante meter en is gelegen in de woonwijk Haarzicht in Vleuten.

Het is de tweede keer in relatief korte tijd dat Ihattaren zich als verkopende partij meldt op Funda. Vorig jaar zette hij zijn villa in Tilburg voor 1,3 miljoen euro te koop. Dat deed hij amper drie maanden nadat hij het optrekje voor drie ton minder had gekocht.

Het is de laatste maanden relatief stil rond Ihattaren. De linkspoot deelde eind februari dat hij in training is bij Juventus. Onduidelijk is of het gevallen talent zich nog altijd in Turijn bevindt.