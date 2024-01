Gaat Mohamed Ihattaren de gevangenis in? Advocaat Niek Hendriksen kent geen twijfel

Vorige week werd bekend dat door het Openbaar Ministerie (OM) wordt vervolgd voor mishandeling en poging uitlokking bedreiging. Advocaat Niek Hendriksen van de middenvelder van Slavia Praag is verbaasd door de beslissing van het OM om een vervolging in te stellen.

Het Algemeen Dagblad meldde vorige week op basis van informatie van het ANP dat Ihattaren wordt vervolgd voor een mishandeling op 11 februari 2023 en een poging tot uitlokking van bedreiging op 7 oktober 2022. Vermoedelijk gaat het om de mishandeling van Yasmine Driouech, met wie Ihattaren in mei vorig jaar in het huwelijksbootje stapte. In gesprek met diezelfde krant maakt Hendriksen het OM een verwijt.

Artikel gaat verder onder video

“Het gaat hier om een eenvoudige mishandeling. Dit had echt anders gekund. Nu krijgen we straks bij de rechtbank al die heisa weer? Neem al die mensen die echt niet weten waar het over gaat, die dan roepen dat ‘hij zomaar in de gevangenis kan belanden”, zegt de advocaat van Ihattaren.

Hendriksen kent geen twijfel: een gevangenisstraf zal er niet komen voor Ihattaren. “Nou, ik hang mijn bef aan de wilgen als hij hiervoor de gevangenis ingaat, dan is er echt wat mis. Het Openbaar Ministerie had dit ook prima buiten de rechter om kunnen afhandelen.”

Onder anderen Hélène Hendriks reageerde vorige week verontwaardigd op het nieuws dat Ihattaren vervolgd zou worden. In haar televisieprogramma De Oranjewinter sprak de presentatrice van ‘een never ending story’. “Het is áltijd iets met hem”, zei Hendriks onder meer.