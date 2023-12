Slavia doet boekje open over contract Ihattaren: 'Overlijden van zijn vader had een grote impact'

Slavia Praag heeft toelichting gegeven over de komst van . De Tsjechische topclub schrijft dat Ihattaren een tweede kans verdient en dat hij hard werkt aan zijn terugkeer als voetballer. Ihattaren lijkt alleen een langetermijntoekomst bij Slavia te hebben als hij daadwerkelijk weer fit wordt en wedstrijden gaat spelen.

"Mohamed is een groot talent van het Nederlandse voetbal en toonde op jonge leeftijd al zijn grote kwaliteiten", schrijft Slavia in het persbericht waarin de komst van Ihattaren wordt bevestigd. "Helaas heeft het overlijden van zijn vader (in oktober 2019, red.) hem geschokt en veel impact gehad op zijn ontwikkeling en carrière.”

“Daarna volgde een periode waarin voetbal niet de prioriteit was. Slavia wil hem een tweede kans geven. Hij heeft aan zichzelf gewerkt en wil terugkeren in het profvoetbal. Hij is enorm gemotiveerd om te slagen. Zijn contract is gebaseerd op zijn prestaties en is afhankelijk van optredens in het eerste elftal. Eerst zal hij individueel trainen”, aldus Slavia.

Slavia meldt dat de 21-jarige Ihattaren een jaarcontract signeert, met een optie voor nog eens drie jaar. Ihattaren is transfervrij binnengehaald; zijn vorige avontuur bij Samsunspor was een kort leven beschoren.