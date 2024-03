'Foto toont mogelijke wetsovertreding van Ihattaren, avontuur bij Slavia lijkt voorbij'

Het avontuur van bij Slavia Praag is voorlopig nog geen succes. De 22-jarige middenvelder heeft op Instagram alle verwijzingen naar Slavia weggehaald, waardoor er geruchten gaan dat hij weggestuurd zou zijn. Ihattaren lijkt momenteel in Nederland te zijn en vermaakt zich ogenschijnlijk met lachgas, blijkt uit een foto die in handen is van Reality FBI. Ook zou een zaakwaarnemer die aan hem gelieerd was, inmiddels niet meer bij Ihattaren betrokken zijn.

Op een foto die Ihattaren zondagnacht zou hebben rondgestuurd heeft hij een ballon aan de mond. Sinds 1 januari 2023 is lachgas voor recreatief gebruik verboden in Nederland. Een Instagram-gebruiker meldt dat Ihattaren de foto naar zijn vriendin heeft verstuurd.

Zondagavond ontstonden al wat geruchten over relatieproblemen tussen Ihattaren en Yasmine Driouech. Reality FBI meldde dat Ihattaren en Driouech alle gezamenlijke foto's hebben verwijderd, dat ze allebei hun profielfoto hebben veranderd, dat elkaars namen zijn verwijderd uit de Instagram-bio's en dat ze elkaars familieleden hebben ontvolgd. Wel volgen ze elkaar nog.

Ihattaren en Driouech maakten in mei vorig jaar bekend dat ze elkaar het jawoord hebben gegeven. Ondertussen loopt een zaak tegen Ihattaren voor de vermeende mishandeling van Driouech in februari 2023, toen ze nog niet getrouwd waren.

Ihattaren verbond zich in december vorig jaar, in het bijzijn van zijn partner, aan Slavia Praag. Sindsdien werkt hij toe naar zijn rentree op het voetbalveld. Het laatste nieuws dateert van 30 januari, toen Slavia bekendmaakte dat Ihattaren in het B-team is geplaatst om te werken aan zijn fysieke gesteldheid.

Als het avontuur van Ihattaren bij Slavia inderdaad ten einde is, dan is het opnieuw een mislukt hoofdstuk in zijn turbulente voetbalcarrière. Als aanstormend talent bij PSV stond hij hoog aangeschreven, maar hij verloor onder Roger Schmidt zijn basisplaats en werd in 2021 verkocht aan Juventus. Voor die club speelde hij nog geen wedstrijd. Juventus verhuurde Ihattaren zonder succes aan Sampdoria en Ajax.

Onder begeleiding van Gerald Vanenburg werkte Ihattaren aan zijn conditie en in april 2022 maakte hij minuten voor Jong Ajax en Ajax 1. Uiteindelijk maakte Ajax echter geen gebruik van een optie tot koop, waardoor Ihattaren in januari 2023 transfervrij werd. Een transfer naar Samsunspor ketste op het laatste moment af in augustus 2023, waarna Ihattaren in december terechtkwam bij Slavia.