Supporters van Feyenoord hebben duidelijke boodschap aan 'trainerskandidaat' Ajax

Pascal Jansen werd de afgelopen maanden meermaals gesignaleerd in het stadion van Ajax, maar zat ook op de tribune bij Feyenoord. De clubloze trainer werd door supporters van Feyenoord verzocht om niet aan de slag te gaan in Amsterdam.

In het laatste gedeelte van Goedemorgen Eredivisie doet Hans Kraay junior uit de doeken wat Jansen in het reclameblok zei over het bezoek aan Feyenoord. “Je zei net ook nog even off the record, toen we tijdens de reclame met elkaar spraken, dat je een paar keer bij Feyenoord bent geweest, en dat supporters tegen je zeiden…” Jansen antwoordt: “Gezellig dat je er bent.”

Dat was uiteraard een grap. “Nee, nee, wat zeiden ze tegen je?”, zei Kraay, die zelf het antwoord al wist. Jansen wilde het zelf niet zeggen: “Ik weet het niet meer, wat zei ik tegen je?” Kraay: “Jij zei tegen mij dat ze riepen: ‘Je gaat toch in hemelsnaam niet naar 020?’” Jansen tilt er niet te zwaar aan. “Oh, oké. Ja, dat was natuurlijk die Rotterdamse humor op de tribune.”

Jansen zegt verder dat hij niet verrast of teleurgesteld is dat hij niet is benaderd door Ajax of Feyenoord om de nieuwe trainer te worden. Maar, zo stelt journalist Sjoerd Mossou: “Feyenoord is nog niet zo ver, dus het zou in theorie nog kunnen.” Kraay reageert: “Daarom zat je bij Feyenoord!” Presentatrice Fresia Cousiño Arias concludeert: “Weer wat geleerd: nooit in de reclame wat tegen Hans zeggen.”

