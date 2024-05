Hans Kraay junior ziet 'tachtigjarige god' indruk maken op tv

Hans Kraay junior is onder de indruk van hoe fit Jorien van den Herik nog is. De tachtigjarige oud-voorzitter van Feyenoord was drie weken geleden te gast bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN en kwam daar zeer fris over.

“Ik vind het wel geweldig dat er een tachtigjarige man hier aan tafel zat. Het blijkt dus dat je als tachtigjarige gewoon nog een jonge god kunt zijn”, begint Kraay zondagmorgen bij Goedemorgen Eredivisie. “Er zit een jonge man.” Sjoerd Mossou is het met Kraay eens: “Je kunt er veel van zeggen, maar hij is superscherp.” Kraay geeft vervolgens aan dat tachtig jaar niet oud is. Fresia Cousiño Arias gaat daar deels in mee. “Niet bij iedereen, maar bij sommigen wel”, geeft ze aan.

De aanwezigheid van Van den Herik drie weken geleden leverde het nodige vuurwerk op. Zo clashte hij met Cousiño Arias nadat hij stelde dat Jeanet van der Laan geen goede keuze zou zijn als bondsvoorzitter, omdat het dan oorlog zou worden met Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Volgens Van den Herik zouden beide dames in dat geval op de tenen moeten lopen.

Na afloop van de uitzending had Van den Herik zich beschikbaar gemaakt als kandidaat voor het bondsvoorzitterschap. Uiteindelijk trok hij zich vorige week terug, omdat de rol te veel tijd in beslag zou gaan nemen.

