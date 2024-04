Jorien van den Herik (80) stelt zich ook kandidaat voor gewilde KNVB-functie

Naast Frank Paauw, Hans Nijland en Jeanet van der Laan gaat nu ook Jorien van den Herik zich beschikbaar stellen voor het bondsvoorzitterschap van de KNVB. De voormalig Feyenoord-voorzitter heeft inmiddels een leeftijd van tachtig bereikt, maar dat houdt hem niet tegen om aan de slag te gaan in Zeist, zo meldt het Algemeen Dagblad.

“Het lijkt me niet alleen leuk, ik denk dat ik het ook uitstekend zou kunnen. Ik heb de bestuurlijke ervaring en het netwerk, zowel nationaal als internationaal. Als ik eerder had geweten dat deze post beschikbaar was, had ik al wel eerder mijn vinger opgestoken. Maar blijkbaar moest het eerst in de achterkamertjes worden geregeld”, wordt Van den Herik geciteerd door het AD.

Op 27 mei wordt er in Zeist gestemd tijdens de bondsvergadering in Zeist. Naast oud-politiechef Paauw, D66-politica Van der Laan en Nijland is er nu dus nóg een gegadigde voor de functie als bondsvoorzitter. Om kans te maken bij de verkiezing moet Van den Herik nog wel tien voorkeursstemmen behalen voor 28 april.

Van den Herik vertelde zondag ook al twijfels te hebben bij kandidaten Nijland en Van der Laan. “Hans lijkt me een ontzettend aardige vent, maar hij wil alles zelf gaan doen. Dat lijkt me niet verstandig: als bondsvoorzitter moet je kunnen delegeren, je moet de juiste mensen kunnen aansturen en verbinden. Ik denk dat ik dat zeer goed zou kunnen”, vertelt hij nu tegenover de krant.

