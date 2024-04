Van den Herik trekt zich terug uit strijd om bondsvoorzitterschap: ‘Het past op dit moment niet’

Jorien van den Herik heeft besloten zich terug te trekken als kandidaat voor het bondsvoorzitterschap van de KNVB, laat hij weten aan het Algemeen Dagblad. De voormalig voorzitter van Feyenoord vindt de functie te veel werk.

“Die tien benodigde handtekeningen waren wel gelukt, inclusief Ajax en Feyenoord”, vertelt Van den Herik aan de krant. “Formeel staan er volgens de KNVB maar twee dagen per week voor, maar als je het echt goed wilt doen, moet je het in mijn ogen zeven dagen in de week doen. Dat ben je ook verplicht in die rol, vind ik, maar dat lukt me gewoon niet. Ik heb nog allerlei zakelijke verplichtingen in onder andere Amerika. Ik vind het jammer, maar het past op dit moment niet.”

Artikel gaat verder onder video

Van den Herik had zich pas halverwege april kandidaat gesteld voor de functie van bondsvoorzitter. “Achteraf misschien wat laat”, reflecteert hij daarop. “Maar ik ben ook blij dat ik me tien dagen uitgebreid heb kunnen verdiepen in de verantwoordelijkheden en taken die deze functie behelst. Heel veel mensen hebben me bijgepraat, ik voelde veel steun, maar ik moet eerlijk zijn: of je doet het volledig en met volle aandacht, of je doet het niet.”

Naast Van den Herik waren ook Frank Paauw, Hans Nijland en Jeanet van der Laan kandidaten voor het bondsvoorzitterschap. Nu zal het tussen dat drietal gaan. De stemming over de nieuwe bondsvoorzitter staat op 27 mei op het programma in Zeist.

