Van den Herik zorgt voor felle discussie: ‘Twee vrouwen in de top, dat wordt oorlog’

Jorien van den Herik was graag bondsvoorzitter van de KNVB geworden, geeft hij aan bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. De voormalig Feyenoord-voorzitter legt uit dat hij niet op de hoogte was dat de aanmeldperiode weer was geopend na de vooraankondiging van politiecommissaris Frank Paauw.

“Als ik zou worden gevraagd door de KNVB, zou ik daar serieus over nadenken”, laat Van den Herik weten bij Goedemorgen Eredivisie. De zakenman steunt de drie opties, Frank Paauw, Hans Nijland en Jeanet van der Laan, allemaal niet voor de rol van bondsvoorzitter. “Ten eerste heb ik wel een vraag over de wijze waarop dit allemaal is gegaan. Als ik het goed heb begrepen, zijn de clubs akkoord gegaan met de procedure. Er zou daarom één kandidaat worden gepresenteerd, Frank Paauw. Ik ben geen voorstander van één kandidaat, want een keuze uit één is geen keuze en ik vind dat je altijd een keuze moet hebben. Ik heb begrepen dat de supporters geen voorstander zijn van Frank Paauw en supporters hebben best wel wat te zeggen. Vervolgens is die procedure weer open gegaan. Dat is helemaal langs mij heen gegaan, misschien had ik ook wel gesolliciteerd.”

Wanneer de andere kandidaten aan bod komen, spreekt Van den Herik zich hard uit tegen Van der Laan. “Die heeft geen enkele bestuurservaring in het voetbal en ik vind dat een bondsvoorzitter dat wel moet hebben. Daarnaast krijg je dan ook nog de situatie dat, als zij het zou worden, je twee vrouwen in de top van het voetbal hebt zitten. Dat wordt natuurlijk ook oorlog.” Presentatrice Fresia Cousiño Arias reageert fel en vraagt of dit een probleem is. “Twee vrouwen die allebei op de tenen moeten lopen, dat wordt oorlog”, reageert Van den Herik hierop. Cousiño Arias vraagt zich af waar deze conclusie vandaan komt. “Het is toch op voorhand niet te zeggen dat de twee vrouwen op de tenen moeten lopen”, is ze stellig.

“Ik begrijp heel goed dat als u kijkt naar de namen, dat Hans Nijland dan het meest geschikt hiervoor is”, gaat de presentatrice verder. “Door de regels heen, dat iemand op bestuurlijk niveau ervaring moet hebben in het voetbal, is dat Hans Nijland.” Van den Herik geeft aan dat hij zich kan vinden in die redenatie, maar wil nog niet zijn steun uitspreken voor Nijland. “Daarvoor ken ik hem te weinig", sluit hij af.

