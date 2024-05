'Onmeunig trotse' Van Wolfswinkel bevestigt fraai nieuws

speelt ook komend seizoen bij FC Twente. De 35-jarige spits maakt in een filmpje van FC Twente bekend dat hij zijn contract bij de Enschedese club met een jaar verlengt.

Van Wolfswinkel en FC Twente waren al een tijdje met elkaar in gesprek en de kogel is dan nu eindelijk door de kerk: de huidige clubtopscorer van de Enschedeërs plakt er nog een vierde seizoen aan vast. “Drie jaar geleden kwam ik bij FC Twente en had ik één groot doel: met FC Twente in Europa in”, zegt Van Wolfswinkel. "Afgelopen jaren hebben we met trots, ambitie en een goede dosis nuchterheid iets heel moois opgebouwd. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. De weg die wij afgelegd hebben is uniek. Ik ben onmeunig trots dat ik hier deel van uitmaak en volgend jaar ben ik er gewoon weer bij.”

Van Wolfswinkel maakte in de zomer van 2021 de overstap naar FC Twente en speelde vooralsnog 96 competitiewedstrijden, zes bekerduels en tien Europese wedstrijden voor FC Twente. Daarin was hij veertig keer trefzeker. Onlangs tegen sc Heerenveen wist de 35-jarige aanvalsleider zijn tweehonderdste doelpunt in zijn profcarrière te maken.

