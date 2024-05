Saïd Bakari zet Malik Tillman volledig voor schut, bizarre start kampioenswedstrijd

Sparta Rotterdam was zondagmiddag niet van plan om mee te werken aan het kampioensfeest van PSV. De ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk opende al vroeg de score in Eindhoven via een prachtig doelpunt. Daarna boog PSV de achterstand om in een voorsprong, maar kwam Sparta ook weer op 2-2.

Aan de zijlijn liet Malik Tillman zich in een duel aftroeven door Saïd Bakari, waarna Tillman ook nog een pijnlijke 'akka-panna' kreeg van Bakari. Vervolgens bezorgde Bakari de bal bij Metinho, die doelman Walter Benítez het nakijken gaf met een overtuigende uithaal.

PSV reageert snel, doelpunten vallen als rijpe appelen

Lang kon Sparta niet genieten van de voorsprong, want PSV maakte in de negentiende minuut gelijk. Jerdy Schouten verlengde een corner van Joey Veerman met zijn borst, waarna Nick Olij en Bakari de bal niet voor de doellijn weg kregen. Even later maakte Johan Bakayoko zelfs de 2-1, na goed voorbereidend werk van Luuk de Jong.

De stemming zat er weer goed in bij de fans van PSV, maar vlak na de 2-1 werd een schot van Koki Saito door Olivier Boscagli van richting veranderd: 2-2. Zo was er binnen een half uur al viermaal gescoord in het Philips Stadion.

PSV moet minstens een punt pakken tegen Sparta om kampioen te worden. Als dat niet lukt, zou puntenverlies van Feyenoord tegen PEC Zwolle zondagavond uitkomst kunnen bieden. Anders moet Eindhoven (minstens) een extra week wachten op een kampioensfeest.

