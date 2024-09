Koeman zorgt voor verwondering in Duitsland: 'Verbazingwekkend dat een coach dát zegt'

In de Duitse media wordt verwonderd gereageerd op een opmerking van bondscoach Ronald Koeman, dinsdagavond op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tussen Nederland en Duitsland. In een lofzang op spits , die letterlijk een sterke wedstrijd speelde, liet Koeman zich terloops kritisch uit over diens directe tegenstander in de eerste helft: .

"Ik vond Brobbey vanavond ook supersterk, goed. Verdediger Tah had natuurlijk aan alle kanten problemen, heeft vele overtredingen moeten maken", sprak Koeman het verzameld journaille toe. Daarnaast stipte de Nederlander aan dat Tah pas voor het zesde vergrijp eindelijk werd bestraft met geel. Overigens was zijn Duitse collega Julian Nagelsmann het in grote lijnen wel met Koeman eens: "Jonathan had het lastig na zijn vroege gele kaart", sprak de keuzeheer van Die Mannschaft. Nagelsmann besloot Tah dan ook in de rust achter te laten in de kleedkamer, in zijn plaats kwam Waldemar Anton (Borussia Dortmund) in de ploeg.

"Plotseling praat de coach van Nederland over Tah", kopt BILD woensdagmiddag. "De centrale verdediger had zeker niet zijn beste avond", moet de grootste krant van het land bekennen, waarbij direct wordt verwezen naar de 5 die Tah van BILD kreeg voor zijn optreden in de Johan Cruijff ArenA. Toch wekken de uitlatingen van Koeman verbazing: 'Dat een coach zó duidelijk spreekt over een speler van een ander team en hem vervolgens ook nog eens sportief bekritiseert, is verbazingwekkend."

Toch komen de uitlatingen niet geheel uit de lucht vallen, beseft de krant: "Koeman staat bekend om het hebben van een duidelijke mening én het uiten daarvan", stipt BILD aan. Als voorbeeld wordt de manier waarop de keuzeheer omging met Steven Bergwijn aangehaald. Koeman maakte begin vorige week in duidelijke bewoordingen kenbaar dat het boek-Oranje voor de 26-jarige aanvaller 'in principe' gesloten is omdat Bergwijn Ajax deze zomer besloot te verruilen voor het Saudische Al-Ittihad. De aanvaller reageerde woedend op de uitlatingen van de bondscoach en stelde niet meer voor Oranje te willen uitkomen zolang Koeman de scepter zwaait.

