‘Slot mikt op nóg een Nederlander bij Liverpool’

Liverpool is in de markt voor , weet CaughtOffside. De smaakmaker van RB Leipzig lijkt te vertrekken uit Oost-Duitsland en Arne Slot zou de Nederlander graag aan zijn arsenaal van landgenoten toe willen voegen.

Eerder maakte transferjournalist Fabrizio Romano al bekend dat Simons een transferverzoek zou hebben ingediend bij Leipzig. De club die hem afgelopen winter na een huurperiode definitief overnam voor een transfersom van zo'n 50 miljoen euro, liep Europees voetbal mis door als zevende te eindigen in de Bundesliga.

De 22-jarige Simons is verschenen op de radar van Europese giganten, volgens het Britse CaughtOffside. Liverpool zou bij een naderend vertrek van buitenspeler Luis Díaz naar FC Barcelona Simons zien als vervanger. Overigens zou competitiegenoot Leroy Sané van Bayern München ook in beeld zijn.

Simons zou de tweede Nederlander zijn die in korte tijd naar Liverpool trekt. Jeremie Frimpong vertrekt deze zomer ook naar de Engelse havenstad. De Nederlandse trainer Slot heeft daar ook al Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo tot zijn beschikking. Ajax-verdediger Jorrel Hato wordt eveneens met The Reds in verband gebracht.

