Van Dijk geëerd met prachtige muurschildering in Liverpool

is vereeuwigd met een prachtige muurschildering in Liverpool. De aanvoerder van The Reds komt na 7,5 jaar trouwe dienst in een rijtje te staan met iconen van de club.

Dit seizoen werd Van Dijk met Liverpool voor de tweede keer landskampioen van Engeland. Ditmaal was de Nederlander de aanvoerder. Op 25 mei mag de Bredanaar dan ook echt de trofee omhoog houden, wanneer de laatste Premier League-wedstrijden zijn gespeeld. Liverpool neemt het die dag in eigen huis op tegen Crystal Palace.

De populaire Van Dijk, wiens naam door de fans gezongen wordt op de melodie van het nummer Dirty Old Town, heeft een muurschildering gekregen op Coningsby Road, vlakbij stadion Anfield. Daar vergezelt hij clubiconen Steven Gerrard, Jürgen Klopp, Mohamed Salah, Ray Clemence, John Barnes, Jerzy Dudek en Jordan Henderson.

Naast zijn beeltenis staat ook de tekst ‘It was always Liverpool’ geschreven. Daarmee wordt gerefereerd aan de uitspraak van Van Dijk na zijn contractverlenging eerder dit jaar. De Oranje-aanvoerder zou zo’n 466.000 euro per week opstrijken met zijn nieuwe contract en daarmee de best verdienende verdediger ter wereld zijn.

