Van Dijk tekent bij Liverpool: 'Best betaalde verdediger van Europa'

heeft zijn contract bij Liverpool verlengd. Aan de aflopende verbintenis van de aanvoerder zijn twee jaar toegevoegd. Het nieuws over het nieuwe contract voor Van Dijk zat al enige tijd in de pijplijn en is nu officieel bekendgemaakt.

“Ik ben ontzettend blij, enorm trots”, vertelt de 33-jarige verdediger op de website van zijn club. “Er gaan op dit moment natuurlijk veel emoties door me heen als ik hierover praat. Het is een trots gevoel, een gevoel van vreugde. Het is gewoon ongelooflijk. De reis die ik tot nu toe heb afgelegd in mijn carrière… om dat te mogen verlengen met nog eens twee jaar bij deze club is geweldig en maakt me heel gelukkig."

Van Dijk zegt niet te hebben getwijfeld over zijn toekomst. “Het was altijd Liverpool. Dat was het plan. Het zat altijd in mijn hoofd en het was altijd Liverpool. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat dit de plek is voor mij en mijn gezin. Ik voel me onderdeel van Liverpool. Iemand noemde me laatst nog een geadopteerde Scouser – ik ben daar echt trots op, zulke dingen geven me een geweldig gevoel.”

Van Dijk maakte in januari 2018 de overstap van Southampton naar Liverpool en groeide al snel uit tot een van de beste verdedigers ter wereld. De Nederlander staat inmiddels op 314 officiële wedstrijden en 27 doelpunten in het shirt van Liverpool. Zijn prijzenkast bevat onder andere de Premier League, Champions League, FIFA Club World Cup, UEFA Super Cup, FA Cup en twee EFL Cups.

Wat is het salaris van Virgil van Dijk?

Volgens The Athletic is er in het nieuwe contract geen sprake van een vertrekclausule en blijft het salaris van Van Dijk hetzelfde, circa 400.000 pond per week (ongeveer 466.000 euro). Daarmee zou hij de bestbetaalde verdediger van Europa blijven. Het nieuws over het contract van Van Dijk volgt kort op de aankondiging dat ook Mohamed Salah een nieuw contract heeft getekend bij de club.

The show goes on. pic.twitter.com/kpuiXOt7GZ — Liverpool FC (@LFC) April 17, 2025

