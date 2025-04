Liverpool bevestigt groot nieuws over Salah, maar vergeet belangrijk detail te benoemen

Het hing al even in de lucht, maar nu is het ook definitief: is ook na dit seizoen speler van Liverpool. De Egyptenaar was in het bezit van een aflopend contract, maar de huidige koploper van Engeland maakt vrijdagmorgen bekend dat hij zijn krabbel heeft gezet onder een nieuwe verbintenis. Opvallend: Liverpool vermeldt niet tot wanneer. Volgens Sky Sports blijft Salah voor nog eens twee jaar verbonden aan The Reds.

De contractsituatie van Salah hield de gemoederen heel lang bezig. Doordat zijn contract na dit seizoen afliep, leek Liverpool rekening te moeten houden met een transfervrij vertrek van de absolute sterspeler. Maar dat heeft de lijstaanvoerder van de Premier League dus weten te voorkomen. En dat is natuurlijk uitstekend nieuws voor Liverpool én Arne Slot. Salah is ook dit seizoen de grote uitblinker op Anfield. Na 45 wedstrijden in alle competities, staat de teller op 32 doelpunten en 22 assists. Met 27 doelpunten en zeventien assists in 31 wedstrijden heeft hij een gigantisch aandeel in de aanstaande landstitel. Liverpool gaat al tijden aan de leiding in eigen land en met nog zeven wedstrijden te gaan is de voorsprong op Arsenal elf punten.

Artikel gaat verder onder video

Op de clubsite rept Liverpool met geen woord over de duur van het nieuwe contract van Salah, maar verschillende media melden dat de aanvaller zijn handtekening heeft gezet onder een verbintenis tot medio 2027. Daarmee wordt het al bijna achtjarige verblijf van Salah in Liverpool dus met twee jaar verlengd. De club telde in de zomer van 2017 42 miljoen euro neer voor de komst van de Egyptenaar. Hij bereikte tijdens zijn eerste seizoen meteen de finale van de Champions League, maar hij moest zich tegen Real Madrid al vroegtijdig laten vervangen. Salah moest vervolgens lijdzaam toezien hoe zijn ploeggenoten met 3-1 onderuit gingen. Een jaar later was het wél raak: Liverpool plaatste zich opnieuw voor de eindstrijd en legde dankzij een 2-0 zege op Tottenham Hotspur beslag op de cup met de grote oren.

LEES OOK: Virgil van Dijk hint op uitsluitsel over toekomst bij Liverpool

In 2020 kroonde Salah zich met Liverpool tot kampioen van Engeland. Hij stevent nu dus af op zijn tweede kampioenschap met The Reds. Als speler van Liverpool won Salah ook de FIFA Club World Cup, UEFA Supercup, FA Cup, League Cup (tweemaal) én de Community Shield. De aanvaller speelde tot op heden 394 wedstrijden in het rode shirt. Daarin was hij liefst 243 keer trefzeker en verzorgde hij 111 assists. “Het is geweldig. Ik heb hier mijn beste jaren gehad. Ik heb acht jaar gespeeld, hopelijk worden het er tien. Ik geniet van mijn leven hier, van mijn voetbal. Ik heb de beste jaren van mijn carrière gehad”, zo zegt Salah in een reactie op de clubsite. “Ik wil tegen de fans zeggen dat ik heel, heel blij ben om hier te zijn. Ik heb hier getekend omdat ik geloof dat we samen veel grote prijzen kunnen winnen. Blijf ons steunen en we zullen ons uiterste best doen, en hopelijk winnen we in de toekomst meer prijzen.”

.@MoSalah has signed a new contract that will keep him with the club beyond the 2024-25 season 😁🔴 — Liverpool FC (@LFC) April 11, 2025 BREAKING: Mohamed Salah has signed a new two-year deal with Liverpool, keeping him at the club until 2027 🚨🔒 pic.twitter.com/VWRGNDZpHn — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 11, 2025

