'Peperdure Oranje-international dient vertrekwens in: Bayern München en Premier League lonken'

wil aan het einde van het seizoen definitief vertrekken bij zijn club RB Leipzig, zo claimt transferjournalist Fabrizio Romano. De aanvallende middenvelder van het Nederlands elftal zou actief kunnen blijven in de Bundesliga, waar Bayern München hem scherp in de gaten zou houden. Ook de top van de Engelse Premier League wordt door Romano genoemd als mogelijke bestemming voor Simons.

Simons (22) heeft er ondanks zijn jonge leeftijd al een indrukwekkende reis door de voetbalwereld opzitten. De zoon van oud-profvoetballer Regilio Simons speelde lange tijd in de jeugdopleiding van FC Barcelona, maar verkaste op jonge leeftijd naar Paris Saint-Germain. Na een prima seizoen 2022/23 bij PSV keerde Simons terug naar Parijs, waarna PSG hem direct verhuurde aan RB Leipzig. Die club nam hem afgelopen winter, voor een transfersom van zo'n 50 miljoen euro, definitief over. Simons tekende een contract tot medio 2027 bij de huidige nummer zeven van de Bundesliga, maar zou dus hebben besloten dat het komende zomer tijd is om zijn vleugels opnieuw uit te slaan.

Romano wist eerder al te melden dat Simons voor een bedrag rond de 75 miljoen euro zou kunnen vertrekken uit Leipzig. Het zou de 'droom' van de Nederlander zijn om ooit terug te keren bij Barcelona, maar gezien de nog altijd precaire financiële situatie van de Catalanen achtte de Italiaan die stap voor de komende transferperiode 'onwaarschijnlijk'. Inmiddels heeft Simons de clubleiding van RB Leipzig op de hoogte gebracht van zijn vertrekwens, zo meldt Romano vandaag (woensdag). "Hij is klaar voor een nieuw hoofdstuk, de top van de Premier League en Bayern München houden zijn situatie nauwlettend in de gaten", schrijft de journalist op X. Engelse media melden dat het Liverpool van trainer Arne Slot tot de geïnteresseerde Engelse clubs behoort. De kampioen van Engeland lijkt in de persoon van Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) nóg een Oranje-international te gaan oppikken in de Duitse competitie.

Simons kwam dit seizoen tot 32 officiële wedstrijden in het shirt van RB Leipzig. Daarin was hij goed voor tien doelpunten en acht assists. In het Nederlands elftal mag Simons zich inmiddels een vaste waarde noemen, bondscoach Ronald Koeman gebruikt hem afwisselend als rechtsbuiten of als aanvallende middenvelder. In maart maakte Simons, in zijn 26ste interland, zijn vierde doelpunt in Oranje. In de verlenging van de returnwedstrijd tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League benutte hij een strafschop, waarmee hij de eindstand op 3-3 bracht. In de beslissende penaltyserie schoot Simons opnieuw raak, maar omdat Noa Lang en Donyell Malen daar niet in slaagden moest Oranje uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in de regerend Europees kampioen.

