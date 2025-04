Leipzig-coach kritisch op 'perfecte' Xavi Simons: 'Gaan we zeker over in gesprek'

was vrijdagavond goud waard voor zijn club RB Leipzig, dat door twee treffers van de Nederlander met 2-3 zegevierde op bezoek bij VfL Wolfsburg. Hoewel interim-trainer Zsolt Löw na afloop superlatieven tekort kwam voor het spel van Simons, is de oefenmeester óók kritisch op de international van het Nederlands elftal.

Voormalig Vitesse-speler Loïs Openda zette Leipzig vrijdagavond na iets meer dan tien minuten spelen op voorsprong in Wolfsburg, waarna Simons de hoofdrol voor zich opeiste. Net binnen het halve uur trof de Oranje-international doel met een laag schot van een meter of achttien. Kort na rust had Simons ook zijn tweede van de avond te pakken toen Wolfsburg-doelman Kamil Grabara geen antwoord had op een afstandsschot van de Nederlander.

De thuisploeg knokte zich daarna door treffers van Kilian Fischer en voormalig Feyenoord-target Andreas Skov Olsen nog wel terug naar 2-3, maar slaagde er niet meer in een gelijkmaker te produceren. Leipzig doet daardoor goede zaken in de strijd om een startbewijs voor de Champions League: de ploeg van Simons staat nu op de vierde plats, maar kan die later dit weekend weer kwijtraken aan nummer vijf FSV Mainz 05.

Trainer Löw, die eind maart door Leipzig werd aangesteld als interim-trainer na het ontslag van Marco Rose, was vanzelfsprekend blij met het optreden van Simons in Wolfsburg. "Hij zet grote stappen, hij speelde vandaag absoluut een perfecte wedstrijd", sprak de Hongaar lovend. Het enige smetje op Simons' heldenrol was de gele kaart die hij na 36 minuten spelen ontving, omdat de Nederlander protesteerde toen ploeggenoot El Chadaille Bitshiabu op de bon werd geslingerd. De aanvallende middenvelder is derhalve geschorst voor het thuisduel met Holstein Kiel van volgende week. "Natuurlijk ben ik daar niet blij mee", zegt Löw. "We gaan daarover zeker nog in gesprek, maar ik was wel heel blij met zijn optreden", besluit de trainer.

