'Leipzig is klaar met diva Xavi Simons en zet superster in etalage'

maakt momenteel geen goede beurt in Duitsland: volgens BILD gedraagt de Oranje-international zich als een 'diva' bij RB Leipzig. De Bundesliga-club zou zelfs overwegen om de creatieveling te verkopen.

BILD heeft te horen gekregen dat Simons zich momenteel niet populair maakt. Hij zou zich 'arrogant' gedragen, door geen kritiek te kunnen accepteren en coach Marco Rose het leven zuur te maken. Ook wil Simons niet meedoen met acties en uitjes die door de club worden georganiseerd, zo valt er te lezen.

Artikel gaat verder onder video

De Amsterdammer was vorig jaar een van de uitblinkers van Leipzig, maar dit jaar loopt het minder lekker. Simons is voor een deel van het seizoen geblesseerd geweest en kan wat minder goede cijfers overleggen dat de vorige jaargang. Leipzig staat momenteel slechts zesde in de Bundesliga en is in de Champions League al uitgeschakeld.

Desondanks werd Simons in januari nog definitief ingelijfd door de Duitse club. Er werd vijftig miljoen euro neergelegd voor een overstap vanuit Parijs (PSG). "Simons is niet het gezicht van de club waarop gehoopt werd", schrijft BILD nog. "Niet als speler, maar ook niet als ambassadeur." Door de ontstane frictie in de selectie door het gedrag van Simons zou Leipzig de speler in de zomer alweer willen verkopen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Enorme aderlating dreigt voor Arne Slot: ‘Liverpool-ster biedt zichzelf aan bij Barcelona’

Liverpool-ster Mohamed Salah heeft zichzelf aangeboden bij FC Barcelona, zo weet Sport.