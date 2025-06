Driessen wijst KNVB terecht: ‘Wat hebben de internationals daaraan?’

Valentijn Driessen is niet te spreken over de gedragingen van KNVB-directeur Marianne van Leeuwen, dat laat hij blijken in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Van Leeuwen verscheen op de training van het Nederlands elftal, maar zou volgens Driessen ‘onzichtbaar’ moeten zijn op zo’n moment.

“Ik zag Marianne van Leeuwen bij haar ontmoeting met de internationals de ene na de andere warme omhelzing en kussen uitdelen”, begint presentator Pim Sedee in de podcast. Driessen reageert glashelder: “Dat beeld wil je natuurlijk helemaal niet zien. Waar gaat dit over? Die internationals komen bij elkaar. Die zijn twee of drie maanden geleden ook bij elkaar geweest, toen hebben ze haar ook gezien. En dan staat ze daar pontificaal bij het betreden van het veld, eigenlijk in de looplijn van de internationals.”

“Zij moet gewoon onzichtbaar zijn op dat moment”, concludeert Driessen. “Wat hebben de mensen eraan om haar te zien? Wat hebben de internationals eraan om haar te zien?” Mike Verweij gaat ertegenin: “Dat is een keuze. Bij alle wedstrijden zie je ook Nigel de Jong na afloop rondom die kleedkamer staan, in de mixed zone staan.”

Dat is anders, vindt Driessen: “Hij zit nog bij het voetbal. Hij is directeur topvoetbal van de KNVB. De algemeen directeur, Marianne van Leeuwen, hoort daar helemaal niet te zijn. Ik begrijp best dat ze de kleedkamer inkomt om een speldje te geven als iemand een jubileuminterland heeft gespeeld. Dat kan ik me wel voorstellen, want daar staat zij voor, zij is dan van de KNVB. Maar in dit geval leek het wel van: ‘Kijk mij eens, hoe populair ik bij die jongens ben’. “

