‘Om dat drietal bouwt Koeman het Nederlands elftal heen’

Jan Boskamp is behoorlijk te spreken over het Nederlandse drietal dat bij Liverpool rondloopt. De oud-voetballer denkt zelfs dat het Nederlands elftal om , en heen gebouwd zal worden, vertelt hij in de podcast Boskamp en Kleine Gijp.

Nicky van der Gijp vraagt Boskamp in de podcast om een elftal van het jaar samen te stellen. De elf namen? Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Pau Cubarsi, Virgil van Dijk, Nuno Mendes, Ryan Gravenberch, Pedri, Jamal Musiala, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé en Cody Gakpo.

Opvallend genoeg kiest Boskamp dus voor drie Nederlanders die allemaal voor Liverpool spelen. De analist wijst Arne Slot, die kampioen werd met The Reds, bovendien aan als coach van het jaar.

Boskamp verklaart zijn keuzes: “Als linksbuiten ga ik voor Gakpo. Waarom zal ik je uitleggen. Omdat om die drie Nederlanders van Liverpool, de nationale ploeg heen gebouwd gaat worden. Maar ik lees wel dat hij weggaat, Gakpo. Arne zet ook regelmatig anderen erin, Díaz bijvoorbeeld. En ze zijn nog met iemand anders bezig.”

Boskamp doelt waarschijnlijk op het nieuws dat Sky Sport-journalist Florian Plettenberg recentelijk naar buiten bracht. Liverpool zou bereid zijn mee te werken aan een vertrek, indien het juiste bedrag op tafel komt. Gakpo zelf zou Liverpool voor slechts drie clubs willen verlaten, waarvan Bayern München er één is.

