Bergwijn verschijnt in rapnummer en voegt nieuw hoofdstuk toe aan vete met Koeman

heeft een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan zijn vete met bondscoach Ronald Koeman. De aanvaller van Al-Ittihad heeft afgelopen nacht zijn eerste officiële muzieknummer, genaamd 'Walibi', uitgebracht in samenwerking met artiesten JayKoppig, Hekje31 en Jinho 9. De track is vanaf nu te horen op alle grote streamingsdiensten, zoals Spotify. Daarin valt een sneer richting Koeman te horen.

Het nummer is onderdeel van de deluxeversie van het album Eigenwijs van JayKoppig. Hoewel Bergwijn geen hoofdrol speelt in het nummer, mag hij wel zijn eigen rapverse ten gehore brengen. "Met Bergwijn in je club is het gegarandeerd succes", begint de voormalig speler van van PSV, Tottenham Hotspur en Aajx, zijn gedeelte.

Vervolgens klinken er toch wel wat opvallende teksten in het nummer. "Ik weet niet waarom je komt met cup, baby ik heb een fles. "Ikke ben de bondscoach." Vooral laatstgenoemde is nogal bijzonder, vooral gezien de huidige spanningen tussen Bergwijn en Koeman.

LEES OOK: Bergwijn blaast vete met Koeman nieuw leven in

Het tweetal heeft al sinds september vorig jaar een conflict met elkaar. Dit gebeurde nadat de buitenspeler een transfer afrondde van Ajax naar het Saudische Al-Ittihad. De bondscoach stelde toen dat de deur voor Bergwijn bij het Nederlands elftal 'in principe dicht' is. De 27-jarige rechtspoot was niet te spreken over deze uitlatingen van Koeman en haalde vervolgens in De Telegraaf keihard naar hem uit.

"Als hij me had gebeld of op een andere manier interesse had getoond, dan had hij mijn kant van het verhaal kunnen horen. Hoe kun je zulke dingen zeggen zonder me te hebben gesproken? Ik heb het altijd een eer gevonden om voor Oranje uit te komen. Maar onder deze bondscoach wil ik dat niet meer. Met iemand die me bewust zo neerzet in de media ben ik klaar", toonde Bergwijn zich kritisch.

LEES OOK: Bergwijn beschuldigt Koeman van glasharde leugen

Bergwijn beschuldigt Koeman van liegen

Begin dit jaar, in aanloop naar de Nations League-tweeluik tegen Spanje, liet Koeman weten dat hij contact heeft gehad met de zaakwaarnemer van Bergwijn. "Zijn zaakwaarnemer heeft me gebeld. Die vroeg mij of er eventueel nog (een oproep in zit, red.) Ik zei: dan moet hij toch de telefoon pakken", aldus de keuzeheer op een vraag van Oranje-watcher Martijn Krabbendam.

Volgens Bergwijn heeft dat telefoontje helemaal niet plaatsgevonden. "Mijn zaakwaarnemer heeft helemaal niet gebeld naar hem om te peilen hoe hij naar een eventuele terugkeer keek”, aldus de aanvaller in Matchday. “Mijn agent weet hoe ik erin sta. Ik heb gezegd wat ik heb gezegd en ik sta daar achter. Ik vind niet dat ik fout zit in deze situatie. Het is goed zo, wat mij betreft. Ik zit goed hier. Wie weet wat er in de toekomst kan gebeuren, maar ik ga niemand bellen, man.”

