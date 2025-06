Ronald de Boer vreest voor Oranje: 'Eerlijk gezegd houd ik mijn hart vast'

Ronald de Boer vreest dat Nederland het zaterdagavond nog weleens heel lastig kan gaan krijgen met Finland, de eerste tegenstander in de kwalificatiereeks voor het WK van 2026. Dat het in een wedstrijd tegen een op papier minder sterke tegenstander helemaal mis kan gaan, heeft de Boer dertig jaar geleden aan den lijve ervaren.

In juni 1995 trapte het Oranje van toenmalig bondscoach Guus Hiddink de kwalificatiereeks voor het EK van 1996 af met een uitwedstrijd tegen Wit-Rusland, tegenwoordig aangeduid als Belarus. Edwin van der Sar speelde die dag de allereerste van zijn 130 interlands, behalve de doelman stonden er nog zes spelers van het Ajax-elftal dat een maand eerder nog de Champions League had gewonnen aan de aftrap. Door een treffer van Sergei Gerasimets verloor de ploeg van Hiddink echter met 1-0. Oranje plaatste zich uiteindelijk niet rechtstreeks voor de eindronde in Engeland, maar had daar een beslissingswedstrijd tegen Ierland op Anfield voor nodig.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Finland - Nederland op tv: op deze zender zie je de eerste WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje

Dertig jaar na dato kan De Boer er nog altijd niet over uit wat er in 1995 ge beurde. "Het was ongelooflijk, vreselijk, echt een enorme afgang", zegt hij in gesprek met De Telegraaf over de pijnlijke nederlaag in Minsk. Volgens de oud-international, die in die bewuste wedstrijd in de spits werd geposteerd, speelde het moment waarop het duel gespeeld was een grote rol bij de zeperd: "Wat ik me nog voor de geest kan halen, is dat ik wedstrijden in juni altijd écht heel lastig vond. Na een lang en slopend seizoen wil je eigenlijk maar één ding: helemaal niets doen en de batterij weer opladen. Van de honderd keer zouden wij beslist maar één wedstrijd van Wit-Rusland verliezen, want we hadden met Ajax net de Champions League gewonnen. En dat we uitgerekend in deze tijd van het jaar ook echt verloren, was geen toeval", aldus De Boer.

LEES OOK: Vermoedelijke opstelling Oranje: Koeman heeft 'supertrio' tegen Finland eindelijk weer eens compleet

Dertig jaar later ziet De Boer in de Finnen een 'potentiële bananenschil' voor Oranje. "Finland is echt niet meer zo matig als vroeger, staat best goed georganiseerd op het veld en het is lastig om daar doorheen te komen als je niet de juiste focus en scherpte hebt. De duels met Finland-uit en Malta-thuis moeten gewoon zes punten opleveren, want anders loop je de hele kwalificatieserie achter de feiten aan. Eerlijk gezegd houd ik mijn hart vast." Zijn vroegere trainer Hiddink maakt zich echter minder zorgen: "De huidige lichting internationals is zo professioneel. Die spelen bijna allemaal in grote Europese competities en weten niet anders dan dat ze om de drie, vier dagen een topprestatie moeten leveren", zegt de Varssevelder. "Na grote vreugde, maar ook na een grote teleurstelling. Dat zit er zo in gebakken, dat ik er helemaal niet bang voor ben dat deze ploeg met het hoofd al bij de vakantie zal zitten en deze wedstrijd ongeconcentreerd gaat spelen", aldus Hiddink.

