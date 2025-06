Finland - Nederland op tv: op deze zender zie je de eerste WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje

Het Nederlands elftal begint de kwalificatiereeks voor het Wereldkampioenschap van 2026 op zaterdag 7 juni met een uitwedstrijd tegen Finland. Het duel in het Olympisch Stadion in Helsinki wordt live uitgezonden op televisie, maar hoe laat en op welke zender?

Hoe laat begint Finland - Nederland?

De kwalificatiewedstrijd tussen Finland en Nederland begint zaterdagavond om 20.45 uur.

Op welke zender wordt Finland - Nederland uitgezonden?

De NOS zendt het duel tussen Finland en Nederland uit op NPO1. De uitzending begint na het achtuurjournaal, vanaf 20.25 uur is de voorbeschouwing te zien.

Hoe staat Finland ervoor in de poule van Oranje?

Voor de Finnen is de kwalificatiereeks reeds in maart van dit jaar van start gegaan. Nederland speelde in die interlandperiode de kwartfinales van de Nations League, die verloren gingen tegen Spanje. Finland, getraind door bondscoach Jacob Friis, trapte af met een kleine uitzege op Malta. Go Ahead Eagles-uitblinker Oliver Antman tekende op 21 maart voor de enige treffer: 0-1. Drie dagen later volgde een bezoek aan Litouwen, waar Finland door treffers van Kaan Kairinen en Joel Pohjanpalo een 0-2 voorsprong nam, die het niet wist vast te houden: 2-2.

Door de zege en het gelijkspel staat Finland na twee gespeelde wedstrijden op vier punten, waarmee de Scandinaviërs de tweede plaats bezetten achter Polen, dat zowel van Litouwen (1-0) als van Malta (2-0) won en dus nog geen punt gemorst heeft in groep G.

