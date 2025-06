Jong Oranje-ploeggenoot raadde Valente al vroeg aan bij zijn club: ‘Nu is hij te duur’

raadde zijn trainer Ron Jans al een tijd geleden aan om naar FC Utrecht te halen. Dat vertelt de spits van Jong Oranje in gesprek met ESPN. Inmiddels staat de Groninger in de belangstelling van Ajax, Feyenoord en PSV.

Daags na het teleurstellende 2-2 gelijkspel tegen Finland in de openingswedstrijd van het Europees kampioenschap Onder 21 wordt Ohio gevraagd naar zijn ploeggenoot Valente, die scoorde. “Ik vind hem zo’n moderne middenvelder”, begint de spits. “Hij heeft lengte, hij heeft een beetje die swagger wanneer hij speelt. Het ziet er mooi uit, alles wat hij doet. Hoe hij loopt, hij wil altijd de bal.” Ohio wordt herinnerd aan de Italiaanse genen van Valente en concludeert: “Als je hem zou zien op het middenveld van Italië, zou je zeggen: ‘Dat is een mooie voetballer’. Ik ben blij dat hij er is en blij dat hij zo goed speelt.”

Ohio wordt geconfronteerd met de aanstaande transfer van Valente. Niet alleen Feyenoord en PSV, maar ook Ajax volgt Valente nadrukkelijk, zo klinkt het de afgelopen weken volop. “Ja ja, de clubs moeten het gaan leggen”, zegt Ohio. “Dat is mooi voor FC Groningen, denk ik.”

Zodra hij gevraagd wordt naar eerdere interesse van FC Utrecht, onthult de 22-jarige spits: “Nadat hij de eerste keer kwam, bij Roemenië, het eerste kamp (maart 2025, red.), kwam ik terug naar de club en zei ik: ‘Je moet Valente halen’. Toen zeiden ze: ‘Misschien is hij te duur.‘ Ik denk dat hij nu te duur is. Ik zei toen tegen Ron al dat het een topspeler is.”

