Pijnlijk fluitconcert in Groningen voor Oranje-invaller

Tijdens de invalbeurt van in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Malta liet het Groningse publiek van zich horen met een fluitconcert. Even later gleed de spits op ongelukkige wijze uit en werd hij uitgelachen.

Weghorst viel in de 62ste minuut van de wedstrijd in voor Justin Kluivert, toen Nederland al met 4-0 voor stond. Xavi Simons had een minuut ervoor een doelpunt gemaakt. Op het moment van invallen kwam er een fluitconcert op gang in de Euroborg, in de richting van Weghorst.

Een minuut na zijn invalbeurt werd Weghorst wederom slachtoffer van het thuispubliek. Na een rush van Stefan de Vrij kwam de voorzet niet bij de Ajax-spits terecht, omdat hij weggleed. Het publiek begon hem vervolgens uit te lachen.

Negatieve tendens

Eerder op de avond stipte Hans Kraay jr. al de negatieve tendens rondom de persoon Weghorst aan in de voorbeschouwing op ESPN. Hij verklapte ‘fan’ te zijn van de 45-voudig international, maar zei erbij dat je dat in Nederland ‘niet mag zeggen’.

