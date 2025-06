Kraay ergert zich mateloos aan Oranje en geeft Koeman dringend advies

Hans Kraay junior heeft zich in de tweede helft flink geërgerd aan het Nederlands elftal in de uitwedstrijd tegen Finland (0-2). De analist omschrijft het spel na rust als ‘stilstaand voetbal’, wat hij vreselijk vond om naar te kijken. Kraay heeft ook nog advies voor Ronald Koeman voor de wedstrijd tegen Malta van dinsdag.

Nederland begon zaterdag sterk aan de eerste WK-kwalificatiewedstrijd, tegen Finland. Na een halfuur spelen stond de eindstand van 0-2 al op het bord na goals van Memphis Depay en Denzel Dumfries. In de tweede helft leek Oranje het wel best te vinden en werd er ‘stilstaand voetbal’ gespeeld, zo stelt Kraay in de nabeschouwing van ESPN.

Vervolgens worden er beelden getoond van een moment in de wedstrijd waarbij Nathan Aké de bal opzij speelt naar Virgil van Dijk. Iedereen voor de bal blijft zo goed als op zijn plek staan. “Alles staat stil. Dit is niet vertraagd opgenomen. Stilstaand voetbal en niet om aan te kijken”, vat de oud-voetballer de tweede helft in een zin samen.

Toch denkt Kraay dat dit niet los kan worden gezien van het feit dat de meeste internationals er al een zeer lang seizoen op hebben zitten. Volgens hem moet Koeman dan ook eens een goed gesprek aangaan met zijn voorhoede voor de wedstrijd tegen Malta. “Hij moet van tevoren tegen Depay, Gakpo, Reijnders en Frimpong zeggen: Jongens, geef 45 minuten gas. Met 3-0 in de rust haal ik jullie eruit, doe ik vier anderen erin. Die gaan dan ook lekker gas geven. Als iedereen dat van tevoren weet, dan krijg je een wat langere frisse wedstrijd.” Kraay wil nog weten of Milan van Dongen van plan is de tweede helft later op de avond nog terug te gaan kijken, wat de presentator ‘zeker niet’ gaat doen. “Tenzij ik niet kan slapen”, besluit hij het onderwerp.

