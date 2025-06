Oranje maakt voor rust het verschil en verslaat Finland in eerste WK-kwalificatiewedstrijd

Nederland is met een verdiende 0-2 zege op Finland goed begonnen aan de kwalificatiereeks voor het WK van 2026. In Helsinki troffen en in het eerste kwart van de wedstrijd doel namens Oranje, dat de voorsprong daarna niet meer in gevaar zag komen.

Koeman koos in zijn basisopstelling voor een rechterflank met Dumfries op rechtsback en Jeremie Frimpong als rechtsbuiten. Links achterin kreeg Nathan Aké, die sinds maart niet meer in actie kwam voor zijn club Manchester City, de voorkeur boven Jorrel Hato. Verder was Mark Flekken, zoals Koeman daags voor de wedstrijd al had verklapt, onder de lat de vervanger van de afgehaakte Bart Verbruggen.

Oranje neemt snel afstand van Finland

Oranje begon dominant aan de wedstrijd in Helsinki en drukte de Finnen ver terug op eigen helft. Al na vijf minuten spelen resulteerde dat in de openingstreffer, toen Memphis een te korte terugkopbal op de Finse doelman Lukas Hradecky op waarde schatte en de 0-1 binnenschoot. Nederland bleef daarna de overhand houden en kreeg via Frimpong een goede kans op een tweede treffer. Cody Gakpo leverde een gevaarlijk indraaiende voorzet, die door Frimpong bij de tweede paal werd ingekopt maar nét voor de doellijn kon worden gekeerd door Hradecky, de afgelopen seizoenen zijn ploeggenoot bij Bayer Leverkusen. Uit eenzelfde soort voorzet viel halverwege het eerste bedrijf alsnog de 0-2, toen Dumfries zijn voet tegen een opnieuw piekfijne voorzet van Gakpo zette en Hradecky kansloos liet. De goal van de Inter-back betekende ook direct de ruststand, want op wat speldenprikjes na wist Finland zich nauwelijks voor het doel van Flekken te melden.

Mindere tweede helft, zege komt niet in gevaar

Met Stefan de Vrij in plaats van Jan Paul van Hecke, die in de eerste helft een paar ongelukkige momenten kende én geel kreeg, begon Oranje aan het tweede bedrijf. Mochten de Finse fans gehoopt hebben op een betere tweede helft van hun favorieten, dan kwamen ze bedrogen uit. Nederland bleef de bovenliggende partij, zonder écht veel uitgelezen kansen te creëren. De beste mogelijkheid was nog voor Memphis, wiens schot door Hradecky met de voet kon worden gekeerd. Koeman haalde na een uur Aké naar de kant, Micky van de Ven was zijn vervanger. Later mochten ook Wout Weghorst en Justin Kluivert hun opwachting nog maken, maar ook zij konden aanvallend niet het verschil maken. De zege kwam evenwel niet meer in gevaar, waardoor Oranje deed wat het moest doen en de kwalificatiereeks begint met een driepunter.

Oranje sluit 2024/25 dinsdag af in Groningen

Komende dinsdag speelt Nederland de tweede poulewedstrijd in de WK-kwalificatie. Dan komt Malta op bezoek in de Euroborg in Groningen. De aftrap wordt verricht om 20.45 uur.

