Opmerkelijk gedrag van Oranje-fans in Groningen valt op

Sjoerd Mossou is enthousiast over de sfeer in de Euroborg tijdens het WK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Malta. De journalist constateert dat het gedrag van de Oranje-fans dinsdagavond anders is dan bij wedstrijden van Nederland in bijvoorbeeld De Kuip of de Johan Cruijff ArenA.

Oranje speelt dinsdag voor het eerst sinds 1963 weer een thuiswedstrijd in Groningen. Meestal worden De Kuip in Rotterdam of de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam aangedaan als toneel voor interlands van het Nederlands elftal, maar daar wordt tegen Malta dus een uitzondering op gemaakt.

Nog voor het eerste fluitsignaal in de Euroborg klonk, viel de sfeer Mossou op. “We kunnen wel stellen dat er keihard gehost wordt in Groningen, misschien nog wel harder dan bij interlands in bijvoorbeeld De Kuip of de ArenA”, schrijft de journalist van het Algemeen Dagblad op X. “Enorme bereidheid om te hossen in de Euroborg”, voegt hij daaraan toe.

Warner van der Louw, journalist van onder meer RTL en Trouw, is ook blij met de keuze van de KNVB voor de Euroborg. “De KNVB mag Oranje wedstrijden tegen landen als Malta, Andorra of Liechtenstein vaker buiten de Randstad laten spelen. Prachtig om te zien wat het doet met Groningen dat Oranje er vandaag speelt. Ook naar Arnhem, Enschede, Heerenveen en Kerkrade zou ik zeggen!”, klinkt het.

Ben jij positief over interlands van Oranje in de Euroborg? Laden... 80.8% Ja 13.8% Nee 5.4% Deels 391 stemmen

