Finse doelman Hrádecký steekt draak met Oranje-international en heeft waarschuwing voor Flekken

De Finse doelman haalde opgelucht adem toen hij in de eerste helft van het WK-kwalificatieduel met het Nederlands elftal redding wist te brengen op een kopbal van . Als die bal erin was gegaan, dan had de 25-jarige goalie er niet van kunnen slapen.

Het Nederlands elftal kende zaterdag een zorgeloze avond in het Olympiastadion in Helsinki. Al vroeg kwamen de manschappen van bondscoach Ronald Koeman op een 0-2 voorsprong door treffers van Memphis Depay en Denzel Dumfries. De score had nog groter uit kun vallen, zo had Jeremie Frimpong ook nog kunnen scoren met het hoofd.

Frimpong is een bekende van Hrádecký, zo speelt het tweetal al enkele jaren samen bij Bayer Leverkusen. De doelman is dan ook bekend met het feit dat de Oranje-international geen fervent kopper is. Toch was Frimpong ontzettend dichtbij. "Als die gozer met zijn hoofd had gescoord…", wordt Hrádecky geciteerd door het Finse medium Iltalehti.

"Ik zie elke dag op de training dat hij niet eens durft te koppen. Ik zou me mijn ogen uit mijn kop hebben geschaamd als hij die bal raak had gekopt. Daar had ik niet van kunnen slapen. Dus dat was de belangrijkste redding van de avond", sprak Hrádecký met een knipoog. Door de transfer van Frimpong naar Liverpool zullen hun wegen scheiden.

In het nieuwe seizoen kan Hrádecký wel een andere Oranje-international verwelkomen bij Bayer Leverkusen. De nieuwe club van trainer Erik ten Hag versterkte zich namelijk met doelman Mark Flekken. Daarmee krijgt de Finse keeper een Nederlandse concurrent. "Ik heb na de wedstrijd nog een paar woorden met hem kunnen wisselen", aldus Hrádecky over Flekken, die bij Oranje onder de lat stond. "Ik vroeg of we Duits of Engels moesten spreken. Maar hij lijkt me een heel aardige jongen."

Hrádecky waarschuwt Flekken

Flekken moet overigens niet verwachten dat hij zomaar even onder de lat komt te staan bij Bayer Leverkusen. "Ik ga mijn plek niet gratis weggeven. Misschien komt er wel een situatie waarin we het afwisselen", vertelt Hrádecky, die ook een vertrek niet uitsluit. "Ik heb een contract bij Leverkusen, maar ik kan niets beloven. Ik zal het zeker overwegen als er een club komt waar ik zeker eerste doelman word."

