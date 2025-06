Nederlandse kranten plaatsen flinke kanttekening na 'zorgeloze avond' Oranje

Het Nederlands elftal is de WK-kwalificatie goed begonnen. Op bezoek bij Finland beleefden de manschappen van bondscoach Ronald Koeman een zorgeloze avond in het Olympiastadion in Helsinki, zo concluderen de Nederlandse kranten. Al vroeg kwam Oranje op een 0-2 voorsprong, die vervolgens in het restant van de wedstrijd zonder enige moeite over de streep werd getrokken.

"Het Nederlands elftal begon zaterdagavond in Helsinki zorgeloos aan zijn WK-kwalificatie, met een zakelijke 0-2 zege op Finland als resultaat. Spectaculair was het na rust zeker niet, maar gespreksstof was er voldoende", aldus het Algemeen Dagblad.

"Met twee vroege goals maakte het Nederlands elftal zichzelf al snel comfortabel, daarna was het duel weinig verheffend, verzandend in slordigheden", vervolgt de krant. "Gezien de defensieve thuisploeg was dat - zeker aan het eind van een lang seizoen - zeker niet onbegrijpelijk. Maar omdat de derde goal uitbleef, voelde de tweede helft toch vooral als een lange, lusteloze zit."

Op de rechterflank ging Koeman zaterdagavond voor de combinatie Denzel Dumfries en Jeremie Frimpong. "In het recente verleden speelden beide spelers vrijwel nooit tegelijk, aangezien ze - zo lichtte de bondscoach zelf ook toe - van nature allebei de neiging hebben de ‘buitenbaan’ te kiezen."

Dat 'euvel' was tegen Finland af en toe ook zichtbaar. "Frimpong was voor rust regelmatig dreigend als rechtsbuiten, in de tweede helft speelde de Liverpool-aanwinst ronduit zwak. Het experiment mislukte daarmee nog niet direct, Dumfries maakte nota bene zijn tiende interlandgoal, maar een daverend succes was het nu ook weer niet."

Koeman stoorde zich na 0-2 voorsprong

"Het Nederlands elftal heeft Finland een van zijn vele bossen ingestuurd", schrijft Mike Verweij in De Telegraaf. "De ploeg van Ronald Koeman had in het Olympiastadion in Helsinki niets te vrezen van de nummer 69 van de FIFA-ranking en kende zodoende de gedroomde start van de WK-kwalificatiereeks (0-2)."

Halverwege de eerste helft stond Oranje via doelpunten van Memphis Depay en Denzel Dumfries al op een 0-2 voorsprong. "Het stoorde Koeman zichtbaar dat Nederland zich daarna dacht te kunnen permitteren een tandje terug te schakelen", klinkt het. Zo pakte Jan Paul van Hecke een onnodige gele kaart, nadat hij even daarvoor knullig balverlies had geleden. "Na veertig minuten stond Koeman wild armgebarend en klappend om ’energie’ te vragen. Dat was na de uitstekende wedstrijden in maart in de kwartfinale van de Nations League tegen Spanje (2-2 en 3-3) hét toverwoord."

De krant concludeert dat bij Finland 'de ene na de andere speler' te maken kreeg met kramp en naar het gras ging. "Zij maakten kennis met de ’nieuwe energie’ van Oranje, dat in het tweede bedrijf niet veel afdwong, maar - op de slotfase na - ook nauwelijks iets weggaf. Als Malta dinsdag ook wordt verslagen, dan kunnen Koeman en zijn spelers met een gerust hart op vakantie", concludeert De Telegraaf.

Ook de Volkskrant spreekt van een eenvoudige avond voor Oranje op een qua voetbal 'weinig gedenkwaardige avond. "Nederland won, zoals verwacht werd, vrij eenvoudig met 0-2. Memphis Depay en Denzel Dumfries scoorden al voor rust. Nederland speelde meestal kalm, bedachtzaam, met veel tikjes breed en terug. Het zocht de flanken zoals afgesproken, maar niet altijd in het allerhoogste tempo. En hadden Cody Gakpo en Jeremie Frimpong eenmaal de bal, dan wachtten hen minimaal twee Finnen op."

De krant viel ook de slordigheden bij het Nederlands elftal op. "Van de basisspelers had alleen Nathan Aké weinig gespeeld het voorbije seizoen door een voetbreuk. Hij was een van de slordigste spelers. Samen met rechtsbuiten Frimpong, die in de slotfase op gevaarlijke plekken de bal verloor", aldus de krant, die ook de gele kaarten van Tijjani Reijnders en Van Hecke aanhaalt. "Samen met het gerommel in de slotfase waren het de enige smetjes op een verder zorgeloze avond voor Koeman."

