Frenkie de Jong openhartig: 'Dat doet zeker nog pijn'

hoopt dat hij snel zijn krabbel kan zetten onder een nieuw contract bij FC Barcelona. De middenvelder beschikt bij de Catalaanse club over een contract tot medio 2026 en er wordt dan ook veel gespeculeerd over zijn toekomst. Zelf wil de De Jong niets anders dan zijn contract verlengen.

Beide partijen zijn momenteel in onderhandeling met elkaar en De Jong is positief over de uitkomst daarvan. "Ik denk wel dat ik ga bijtekenen", verklapt hij in gesprek met De Telegraaf. "We willen alle twee met elkaar door dus…. Ik kan het nog niet met honderd procent zekerheid zeggen, maar als alles goed gaat dan zal het wel gebeuren. En zou het snel kunnen gaan.”

Volgens Mundo Deportivo staat De Jong op het punt om te breken met zijn zaakwaarnemer Ali Dursun. Of het daarmee te maken heeft dat de onderhandelingen wat langer duren? "Nee, ik kan daar nog niet zo veel over zeggen. Dat wil ik dan ook niet. Ik wil er niks over zeggen. Ik ben nu bij het Nederlands elftal en dan moet ik me daarop focussen. Daarna zien we verder", is hij eerlijk.

De Jong heeft een succesvol seizoen achter de rug bij FC Barcelona en wist beslag te leggen op het kampioenschap, de Copa del Rey en de Spaanse Supercup. Toch ontbreekt er een prijs: de Champions League. De Catalanen werden in de halve finale na een zinderend tweeluik uitgeschakeld tegen Internazionale. "Dat doet zeker nog pijn", erkent De Jong. "Het is de grootste internationale prijs die je kunt winnen met je club en de enige die ik nog niet heb gewonnen. Als je dan twee minuten van de finale bent verwijderd, dan doet zoiets pijn.”

De Champions League-finale tussen Paris Saint-Germain en Internazionale heeft De Jong in ieder geval niet gekeken. "Nee, ik voelde me toevallig niet zo lekker. Niet omdat de finale was en wij er met FC Barcelona niet bij waren, maar ik voelde me gewoon echt niet lekker en heb daarom niet gekeken. Uiteindelijk heeft Paris Saint-Germain terecht de Champions League gewonnen, want ze hebben gewoon goed gespeeld", besluit hij.

