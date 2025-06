'Frenkie de Jong breekt met zaakwaarnemer Ali Dursun'

staat volgens de Spaanse krant Mundo Deportivo op het punt te breken met zijn zaakwaarnemer Ali Dursun, die al sinds het begin van zijn carrière zijn belangen behartigt. Volgens de krant is de middenvelder van FC Barcelona zijn 'vertrouwen in Dursun verloren'.

De 28-jarige De Jong wordt al sinds zijn veertiende - toen hij nog in de jeugdopleiding van Willem II speelde - bijgestaan door zaakwaarnemer Dursun. Volgens de Spaanse krant wil de middenvelder de samenwerking nu echter gaan beëindigen. "Nu hij het vertrouwen in Dursun is verloren wil de middenvelder van Barcelona de relatie beëindigen", schrijft de krant. De verandering van zaakwaarnemer is voor De Jong "de eerste stap om met Barcelona in gesprek te gaan over een contractverlenging", aldus Mundo Deportivo.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Als je bij Ajax of PSV speelt, val je uit de toon bij Oranje’

Barcelona betaalde in de zomer van 2019 een forse transfersom om De Jong over te nemen van Ajax. Zijn huidige contract loopt in de zomer van 2026 af, waardoor zijn toekomst al langere tijd onzeker is. Voorzitter Joan Laporta sprak recent, nadat Barcelona zich tot landskampioen had gekroond, nog positief uit over de kans dat de Nederlander gaat bijtekenen.

LEES OOK: Spaanse media schrijven allemaal hetzelfde over De Jong na kampioenschap Barcelona

De club maakt volgens Mundo Deportivo geen haast met De Jong: "Barça wacht tot hij zijn zaken met zijn huidige zaakwaarnemer heeft afgerond en een nieuwe heeft gevonden om de onderhandelingen over een nieuw contract aan te gaan." Die zouden eind juni of anders in juli moeten gaan plaatsvinden. "Beide partijen weten dat ze samen verder willen en hebben dit naar elkaar uitgesproken, dus ze zijn ervan overtuigd dat het, zodra er een nieuwe zaakwaarnemer is gevonden, geen probleem zal zijn om tot een overeenstemming te komen."

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 'Barcelona informeert naar Oranje-international, ook Feyenoord-ster in beeld'

👉 ‘Toekomst De Jong bij Barcelona plots hoogst onzeker’

👉 ‘Barcelona laat man van 1 miljard vertrekken naar Monaco’

👉 Messi kiest doelpunt tegen Nederlandse keeper als favoriet uit zijn carrière

👉 Deco in de bres voor fel bekritiseerde De Jong na 'onrechtvaardige' behandeling