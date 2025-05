Spaanse media schrijven allemaal hetzelfde over De Jong na kampioenschap Barcelona

FC Barcelona kroonde zich donderdagavond dankzij een 0-2 overwinning op Espanyol tot kampioen van Spanje. Het is de tweede landstitel in drie jaar tijd en tevens de tweede landstitel voor sinds zijn transfer in de zomer van 2019. De middenvelder beleefde een moeizame start van dit seizoen, maar is na de jaarwisseling niet meer weg te denken uit de basiself. De Nederlander maakte ook tegen Espanyol veel indruk, zo zagen de Spaanse media.

FC Barcelona heeft de gigantische teleurstelling na de uitschakeling door Internazionale in de halve finale van de Champions League snel een plek weten te geven. De Catalanen konden ook niet anders, want een paar dagen na de 4-3 nederlaag in Milaan stond de belangrijke Clásico tegen Real Madrid al op het programma. FC Barcelona keek in die wedstrijd heel snel tegen een 0-2 achterstand aan, maar knokte zich op indrukwekkende wijze terug en won uiteindelijk met 4-3. De Catalanen vergrootten hun voorsprong op de aartsrivaal tot zeven punten en wisten dat ze nog maar één zege nodig hadden om landskampioen te worden.

Die overwinning moest er komen op bezoek bij uitgerekend rivaal Espanyol. Twee seizoenen geleden kroonde FC Barcelona zich ook al op het veld van Espanyol tot kampioen van Spanje. De Jong was in het elftal van toenmalig trainer Xavi Hernández basisspeler, maar dit seizoen is er - op de positie die jarenlang door Sergio Busquets is ingevuld - pas écht een belangrijke rol voor hem weggelegd. De Nederlander wordt al weken overladen met complimenten. Dat was zo na zijn optreden tegen Real Madrid en nu ook na de kampioenswedstrijd tegen Espanyol. “Weer een memorabele prestatie van de Nederlander, en het aantal gaat verder… Veelzijdig, wendbaar, helderziend en genereus, hij blonk uit op het middenveld en was overal aanwezig”, zo schrijft AS over De Jong.

Hetzelfde AS zag de middenvelder ook fysiek uitblinken. Mundo Deportivo sluit zich daarbij aan. “De Nederlander speelde een uitstekende eerste helft, veroverde ballen terug op het middenveld en stond ook in de slotfase van de derby naast Pedri, waarbij hij het balbezit verlengde om de wedstrijd te kalmeren”, zo klinkt het. Sport beoordeelt het optreden van De Jong tegen Espanyol met het rapportcijfer 8. “Alomtegenwoordig. Opnieuw was de agressievere en defensievere aanpak van de Nederlander duidelijk zichtbaar, zelfs bij overtredingen. Wanneer hij de bal in bezit had, zag Barça dat in zijn creatie. Een zeer prijzenswaardige prestatie”, krijgt De Jong een groot compliment van de krant die regelmatig zeer kritisch is geweest.

Dikke voldoende voor De Jong

En dat was ook niet helemaal onterecht. FC Barcelona telde in de zomer van 2019 veel geld neer voor de komst van De Jong. De middenvelder had tijdens zijn eerste seizoen in Barcelona en ook daarna onder leiding van Ronald Koeman weliswaar een basisplaats, maar slaagde er weinig tot niet in om aan de hoge verwachtingen te voldoen. Dit seizoen had De Jong het wederom lang lastig, mede door een in het afgelopen seizoen opgelopen enkelblessure die hem lange tijd bleef achtervolgen. Tijdens zijn absentie grepen andere middenvelders hun kans, waaronder Marc Casadó. De Spanjaard was voor de winterstop de grote revelatie in het elftal van Hans-Dieter Flick, maar is na de jaarwisseling uit het elftal gedreven door De Jong.

De voormalig Ajacied betaalt het vertrouwen van Flick al tijden terug met sterke optredens. Marca beoordeelt het seizoen van De Jong dan ook met een 7,5. “De Nederlander is zonder twijfel een lichtend voorbeeld van een voetballer die het tij radicaal heeft gekeerd. Hij heeft twijfels en zelfs wat fluitconcerten vanaf de tribune ingeruild voor applaus en basisplaatsen. De Nederlander is een speler van enorme kwaliteit. Als hij op zijn best is, is hij onmisbaar op het middenveld. Samen met Pedri vormt hij een geweldig duo”, zo klinkt het.

