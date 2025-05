‘Toekomst De Jong bij Barcelona plots hoogst onzeker’

De toekomst van bij FC Barcelona staat ineens op losse schroeven, zo weet Relevo. De Nederlander heeft nog een contract voor een seizoen in Catalonië en speelde een zeer belangrijke rol in het binnenhalen van de landstitel en de Spaanse beker. Daarom wil de club graag langer met De Jong verder, maar dan zal hij wel salaris moeten inleveren. De onderhandelingen blijven daar vooralsnog op steken.

Barça is volgens Relevo momenteel in gesprek met De Jong over het verlengen van zijn contract, dat medio 2026 afloopt. De Catalanen willen voorkomen dat de middenvelder transfervrij vertrekt en hopen hem dus langer aan de club te verbinden. Toch verlopen deze onderhandelingen niet zoals gehoopt. Barcelona hoopt het contract van De Jong nu namelijk te ‘repareren’.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Messi kiest doelpunt tegen Nederlandse keeper als favoriet uit zijn carrière

De Jong zette in 2020 zijn handtekening onder een nieuw contract bij Barcelona. Hoewel het niet zijn beurt was om een nieuwe verbintenis te tekenen, deed de Nederland dit op verzoek van toenmalig voorzitter Josep Maria Bartomeu. Door de coronapandemie waren de inkomsten van de Spaanse grootmacht drastisch gedaald en met een nieuw contract kon De Jong zijn club helpen financieel weer wat lucht te krijgen.

LEES OOK: ‘Barcelona laat man van 1 miljard vertrekken naar Monaco’

Barcelona zet in op salarisverlaging

Ondanks de toenmalige salarisverlaging is De Jong nog altijd een van de grootverdieners bij Barcelona en gedurende het afgelopen jaar – toen De Jong in slechte vorm verkeerde – werd al geprobeerd hem een nieuwe salarisverlaging te bieden. Dat kwam er toen niet van. Inmiddels is de controleur een van de belangrijkste schakels in het elftal van Hans-Dieter Flick, dat afgelopen jaar de Spaanse dubbel won. Desondanks wil Barça nog altijd flink snijden in het loon van De Jong, maar de onderhandelingen lopen daar vooralsnog op vast. Barcelona sluit daarom niet uit de Nederlander te verkopen als er een goed bod op hem binnenkomt.

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 Frenkie de Jong hekelt één man na spectaculaire Clásico: 'Voor mijn gevoel...' 🔗

👉 Laporta komt met snoeihard oordeel na CL-uitschakeling Barcelona 🔗

👉 Barcelona-speler ontvangt duizenden haatreacties en besluit maatregelen te treffen 🔗

👉 'Goudhaantje van FC Barcelona treft drastische maatregel en zoekt hulp van buitenaf' 🔗

👉 Kraay junior haalt uit: 'Hij heeft zich misselijkmakend gedragen ten opzichte van Frenkie de Jong' 🔗