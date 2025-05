‘Barcelona laat man van 1 miljard vertrekken naar Monaco’

FC Barcelona lijkt afscheid te gaan nemen van Ansu Fati. Het voormalig toptalent gaat volgens transferexpert Fabrizio Romano tekenen voor AS Monaco. Een paar jaar geleden zag de toekomst er nog heel anders uit voor Fati.

Fati debuteerde in augustus 2019 al op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht van Barcelona. Amper een jaar later, een dikke maand voor zijn achttiende verjaardag, volgde zelfs een debuut in de Spaanse nationale ploeg, waarvoor hij inmiddels tien keer uitkwam. In oktober 2021 verlengde hij zijn contract tot medio 2027, in zijn nieuwe verbintenis liet Barcelona een minimale afkoopsom van 1 miljard euro opnemen.

Bij Barcelona werd Fati gezien als een gigantisch talent, maar in het seizoen 2022/2023 onder trainer Xavi, moest de jonge Spanjaard het vooral doen met invalbeurten. Daarom werd Fati uitgeleend aan Brighton & Hove Albion, maar daar wist hij geen potten te breken. Dit seizoen is de 22-jarige buitenspeler weer onderdeel van de Barcelona-selectie, maar kwam hij in elf wedstrijden tot geen doelpunten of assists.

Er lijkt een uitweg te komen voor Fati en Barcelona, want volgens Romano is AS Monaco dicht bij het binnenhalen van het voormalig supertalent. In eerste instantie zal Fati uitgeleend worden aan de club uit het vorstendom, maar Barcelona zal vooral hameren op een optie tot koop.

🚨💣 BREAKING: AS Monaco are close to getting deal done to sign Ansu Fati from Barça! 🇲🇨



Understand negotiations are underway on loan move with buy option clause + sell-on clause to Barcelona.



Agreement almost done with Ansu keen on the move, talks ongoing between clubs. pic.twitter.com/90Zb0W9aDm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2025

