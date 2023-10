'Barcelona verandert van gedachten en zet man van 1 miljard euro in de etalage'

FC Barcelona heeft volgens de Spaanse krant Sport besloten dat Ansu Fati komende zomer definitief mag vertrekken. De twintigjarige buitenspeler gold enkele jaren geleden nog als het kroonjuweel van de Catalaanse jeugdopleiding en nam na het vertrek van Lionel Messi zelfs het shirt met nummer 10 over van het Argentijnse clubicoon, maar de clubleiding zou inmiddels tot de conclusie zijn gekomen dat een verkoop deze zomer de enige oplossing is.

Fati debuteerde in augustus 2019 al op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht van Barcelona. Amper een jaar later, een dikke maand voor zijn achttiende verjaardag, volgde zelfs een debuut in de Spaanse nationale ploeg, waarvoor hij inmiddels tien keer uitwkam. In oktober 2021 verlengde hij zijn contract tot medio 2027, in zijn nieuwe verbintenis liet Barcelona een minimale afkoopsom van 1 miljard euro opnemen. Inmiddels staat hij op 112 wedstrijden in alle competities voor de Catalanen en heeft hij daarin 29 keer gescoord. Afgelopen seizoen was hij echter veroordeeld tot een bijrol: hoewel hij in 36 van de 38 competitiewedstrijden speelminuten mocht maken, gunde trainer Xavi Hernández Fati slechts twaalf keer een basisplaats.

Afgelopen zomer werd dan ook besloten om het toptalent tijdelijk op huurbasis elders te stallen. Het werd Brighton & Hove Albion, de verrassing van de Premier League van afgelopen seizoen en komende donderdag de tegenstander van Ajax in de Europa League. Trainer Roberto De Zerbi gunt hem eveneens vooral als invaller speelminuten; in die hoedanigheid was Fati inmiddels al wel trefzeker in de Premier League-duels met Aston Villa (6-1 verlies) en Manchester City (2-1 verlies), maar wacht hij nog altijd op zijn eerste basisplaats in de competitie.

Barcelona wordt ondertussen nog altijd geteisterd door zware financiële problemen, waardoor de mogelijke verkoop van de waardevolste spelers uit de selectie intern is besproken. "De twee meestbegeerde spelers op de markt zijn Pedri en Gavi. Met belangstelling van Bayern München, Chelsea, Paris Saint-Germain en Manchester United zouden ze makkelijk meer dan 100 miljoen euro kunnen opbrengen", stelt Sport. "Dat is intern dan ook besproken, maar de duidelijke conclusie is dat die twee namen taboe zijn", vervolgt de krant. Bovendien claimde voorzitter Joah Laporta recent dat een vergelijkbaar bedrag voor Frenkie de Jong afgelopen zomer nog werd afgeslagen. Ook de Nederlander is niet te koop, luidt de conclusie "Dat geldt niet voor Fati, een speler die niet langer als noodzakelijk voor de strategie wordt beschouwd en en die men hoe dan ook wil verkopen."