'Ansu Fati op weg naar Engeland, Barcelona wil man van 130 miljoen als vervanger'

FC Barcelona lijkt voor het verstrijken van de transferdeadline nog afscheid te gaan nemen van Ansu Fati (20). Het toptalent uit de eigen jeugdopleiding heeft zich niet kunnen doorontwikkelen tot basisspeler in het elftal van trainer Xavi Hernández en zou op weg zijn naar de Premier League, waar Tottenham Hotspur serieus belangstelling toont. In zijn plaats hoopt Barcelona vervolgens João Félix binnen te halen.

Fati debuteerde in 2019 al op 17-jarige leeftijd in de hoofdmacht van de Catalanen. Onder trainer Ernesto Valverde en diens opvolger Quiqe Sétien kwam hij in zijn debuutseizoen tot 24 wedstrijden in LaLiga (zeven goals). Fati begon vervolgens voortvarend aan zijn tweede seizoen in de hoofdmacht, onder de inmiddels aangestelde Ronald Koeman scoorde hij vier keer in de eerste zeven duels van het seizoen 2020-21, tot een zware meniscusblessure hem bijna een jaar buitenspel zette. Eenmaal hersteld groeide hij onder Xavi uit tot vaste invaller; afgelopen jaar startte hij slechts in twaalf van zijn 36 wedstrijden in de basis.

Tottenham Hotspur hoopt Fati nu op huurbasis naar Londen te halen, zo meldt de Italiaanse transfergoeroe Fabrizio Romano op X. Barcelona heeft daarbij wel een belangrijke eis: de Engelsen moeten het volledige salaris van de buitenspeler overnemen. In een poging zich (tijdelijk) van Fati te ontdoen zou de speler ook zijn aangeboden bij Chelsea, schrijft Romano voorts. De stadgenoot van de Spurs zou echter nog geen concrete interesse hebben getoond.

Félix

Mocht Fati de (tijdelijke) overstap naar de Premier League daadwerkelijk gaan maken, dan hoopt Barcelona hem te vervangen door João Félix (Atlético Madrid). De nog altijd maar 23-jarige Portugees werd al in 2019 voor bijna 130 miljoen euro overgenomen van Benfica, maar raakte afgelopen seizoen zijn basisplaats kwijt. Een verhuur aan Chelsea leverde vervolgens vooral teleurstelling op. Om Félix binnen te kunnen halen moet Barcelona wél salarisruimte vrij zien te maken, vandaar de harde eis richting de Spurs. Ondertussen melden Spaanse media dat Félix zijn huis in Madrid al te huur zou hebben aangeboden in afwachting van zijn overstap. Mocht het Barcelona niet lukken hem over te halen, dan zou de Portugees bereid zijn om na te denken over een aanbod uit Saudi-Arabië, zo weet Romano.