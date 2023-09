João Félix neemt FC Barcelona bij de hand; Catalanen pakken koppositie in Spanje

FC Barcelona heeft zaterdagavond zonder zich enorm in te spannen gewonnen van Real Betis. De ploeg van trainer Xavi zegevierde in het eigen Estadi Olímpic Lluís Companys met 5-0. Er was in Barcelona een hoofdrol voor João Félix, die door de club dit seizoen wordt gehuurd van Atlético Madrid.

João Félix opende na 25 minuten spelen zijn doelpuntenrekening voor zijn nieuwe werkgever. De aanvaller ging handig langs Rui Silva en schoof de bal uit een moeilijke hoek tegen de touwen. Even later had de Portugees ook een hoofdrol bij de 2-0 van Robert Lewandowski. João Félix stapte handig over een passje van Andreas Christensen heen. Daardoor kon de spits afwerken.

Na de thee ging Barcelona, met Frenkie de Jong negentig minuten op het middenveld, vrolijk verder met aanvallen. Na iets meer dan een uur spelen zorgde Ferran Torres voor de definitieve beslissing door de 3-0 te maken. Daarmee was de koek nog niet op want ook invaller Raphinha deed nog een duit in het zakje. Hij stond op dat moment pas twee minuten binnen de lijnen.

Barcelona bleef op jacht gaan naar meer en beloonde de aanwezige fans nog met een vijfde doelpunt. João Cancelo maakte ook zijn eerste treffer voor de Catalanen, die de koppositie in LaLiga nu eventjes in handen hebben. Barcelona staat na vijf wedstrijden op dertien punten, Real Madrid heeft er twaalf. De Madrilenen spelen zondag (21.00 uur) thuis tegen Real Sociedad.