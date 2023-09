FC Barcelona haalt last-minute nog twee grote namen naar Camp Nou

FC Barcelona heeft zich vlak voor het sluiten van de transfermarkt versterkt João Félix en João Cancelo. De spelers komen op huurbasis over van Atlético Madrid en Manchester City. In beide gevallen is er geen koopoptie in de overeenkomst opgenomen.

De deal wordt in de sloturen van de zomerse transferperiode afgerond. Als het benodigde papierwerk in orde is gemaakt, kunnen de handtekeningen worden gezet. In afwachting van zijn transfer trainde Félix vrijdagochtend al niet meer mee bij Atlético Madrid.

Félix, die in de zomer van 2019 voor 126 miljoen euro de overstap van Benfica naar Atlético Madrid maakte, liet zich anderhalve maand geleden tijdens een exclusief interview met Romano ontvallen dat hij niets liever wilde dan een transfer te maken naar Barcelona. Vorig seizoen werd de Portugese aanvaller voor een half seizoen verhuurd aan Chelsea, waar hij in twintig wedstrijden vier keer scoorde.

De 29-jarige Cancelo mag zich de allerlaatste zomeraanwinst van Barcelona noemen. Arsenal en Bayern München (dat Cancelo het afgelopen seizoen een half jaar huurde) wilden de back naar verluidt ook inlijven. Tegenover de komst van Cancelo en Félix staat waarschijnlijk het vertrek van Abde. Hij is op weg naar Real Betis.

