'Geen Lionel Messi of Neymar, maar recordaanwinst van Atlético Madrid voor FC Barcelona'

FC Barcelona werd deze zomer in verband gebracht met een terugkeer van Lionel Messi en Neymar, maar zij verkasten naar respectievelijk Inter Miami en Al-Hilal. Er lijkt nu wel een andere aanvaller op weg naar de regerend kampioen van Spanje. Volgens Gianluca di Marzio zijn FC Barcelona en Atlético Madrid in onderhandeling over een tijdelijke transfer van João Félix en naderen de clubs zelfs een akkoord over de huursom.

Félix brak een paar jaar geleden op indrukwekkende wijze door bij Benfica, alvorens in de zomer van 2019 de overstap te maken naar Atlético Madrid. De club uit de Spaanse hoofdstad telde ruim 127 miljoen euro neer voor de Portugese aanvaller. De transfersom bracht hoge verwachtingen met zich mee, maar Félix is bij Atlético Madrid geen moment volledig uit de verf gekomen. Hij werd in de tweede helft van het afgelopen seizoen al verhuurd aan Chelsea. Maar ook zijn periode in Londen werd met vier doelpunten in twintig wedstrijden geen succes.

Nu staat Félix dus op het punt de overstap te maken naar FC Barcelona. Volgens Di Marzio naderen de Spaanse topclubs een akkoord over een huursom van zo’n 7-8 miljoen euro. Félix heeft een aanbieding uit Saudi-Arabië op zak, maar maakte er geen geheim van graag naar FC Barcelona te willen verkassen. “FC Barcelona is altijd mijn eerste keus geweest en ik zou het geweldig vinden om er te spelen. Dat is altijd mijn droom geweest als kind”, vertelde hij in gesprek met Fabrizio Romano. Nu heeft het er dus veel van weg dat zijn droom uit gaat komen.

FC Barcelona is na het vertrek van Ousmane Dembélé naar Paris Saint-Germain op zoek naar offensieve versterking. Messi stond bij de start van de zomer bovenaan het verlanglijstje, maar een terugkeer bleek niet realistisch. De Catalanen versterkten zich tot op heden met Ilkay Gündogan, Iñigo Martínez en Oriol Romeu.