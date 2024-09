Derksen wil 'geen namen noemen', maar Van der Gijp gooit vaste gast Vandaag Inside voor de bus

Özcan Akyol is een regelmatig terugkerende tafelgast bij Vandaag Inside, maar werd donderdagavond bekritiseerd. In de uitzending, waar hij zelf overigens niet bij was, stelde Johan Derksen de onafhankelijkheid van Akyol ter discussie.

Donderdagavond was Olcay Gulsen te gast in het praatprogramma. De modeontwerper zat onlangs ook bij het programma Bar Laat, maar zei later in Vandaag Inside dat ze presentatrice Sophie Hilbrand misschien iets te star was voor het spontane karakter van de show. Daarna is ze niet meer uitgenodigd voor Bar Laat. Maar daar moet Gulsen zich niets van aantrekken, adviseerde Derksen.

"Ik wil je één advies geven: stel je altijd onafhankelijk op. We hebben hier ook weleens mensen aan tafel – ik zal geen namen noemen – en die gingen dan een talkshow helemaal de hemel in prijzen…”, zei Derksen.

“Eus”, zei Van der Gijp midden in de zin van Derksen. 'Eus' is de bijnaam van Akyol. Derksen antwoordde: “Een dag later zat ie er aan tafel! Ja, het was Eus, ik kwam er even niet op”, grapte hij.

