Woerts komt met groot nieuws: 'Iedereen ergert zich kapot, de clubs gaan het tóch proberen'

Chris Woerts komt vrijdagavond in Vandaag Inside met groot nieuws over de zomerse transferwindow in het voetbal. Waar clubs in de huidige situatie nog tot weken na de start van het seizoen spelers kunnen kopen en verkopen, wordt een poging ondernomen de deadline weken naar voren te halen: "Dennis te Kloese gaat zich daar hard voor maken binnen de ECA."

FC Groningen en NAC Breda trapten op 9 augustus jongstleden het Eredivisieseizoen 2024/25 in gang. Pas 25 dagen later, op 2 september, sloot de transfermarkt in Nederland zijn deuren. In een aantal andere landen was de deadline echter op een nóg later moment bepaald, waardoor clubs in de Eredivisie nog steeds moesten vrezen om spelers kwijt te raken die alleen konden worden vervangen door transfervrije buitenkansjes.

LEES OOK: Chris Woerts ziet Ajax 'liegen' in persbericht

Artikel gaat verder onder video

"Ik heb nieuws over de transferwindow, dat is toch wel weer interessant", kondigt Woerts vrijdagavond aan. "Iedereen ergert zich kapot aan het feit dat de transferwindow nog steeds open is als er al gespeeld wordt. En nu willen de clubs tóch proberen, via het lobbycircuit, en Dennis te Kloese gaat zich daar hard voor maken binnen de ECA (European Club Association, red.), om het volgend jaar op 15 augustus te krijgen. Dan kunnen de competities beginnen en heb je de ongelijkheid eruit", aldus de sportmarketeer.

'Barcelona brak het pact, waardoor het een chaos werd'

De vijf grootste competities van Europa (Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga en Ligue 1) hadden afgelopen zomer al een akkoord liggen om de deadline naar voren te schuiven, maar één club blijkt de plannen getorpedeerd te hebben: "FC Barcelona lag dwars in Spanje. Door de financiële problemen konden ze pas heel laat handelen op de transfermarkt, daarom hebben ze Dani Olmo kunnen halen. Dus Barcelona brak het pact van de vijf landen, waardoor het een chaos werd", reconstrueert Woerts.

LEES OOK: Hélène Hendriks slaat terug na opmerking van Chris Woerts: 'Nou, nu lul je echt!'

Van der Gijp benoemt één groot nadeel van vervroegde transferdeadline

René van der Gijp hoort het aan en hinkt op twee gedachten. "Het is zó dubbel", reageert de oud-voetballer. "Als club: je verliest een speler, maar je kan bakken geld binnenhalen, natuurlijk. Als de Engelse competitie begonnen is en Leeds United heeft drie wedstrijden gespeeld - en drie wedstrijden verloren - dan zegt er eentje in het bestuur: Koop die Boscagli maar voor 25 miljoen!", schetst Van der Gijp. "Je kan er ook geld mee verdienen, er worden zeker op die laatste avond nog zóveel zaken gedaan." De sportmarketeer werpt tegen: "Ook heel veel weggegooid geld. Je hebt acht weken transfertijd en het gebeurt allemaal in de laatste twee weken. Zeker, daar profiteren ook clubs van. Maar ik denk ook dat er consensus is dat het eerlijk is als het op 15 augustus sluit. Dan heb je een eerlijk speelveld", aldus Woerts.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen komt met ludieke 'oplossing' voor overbodige Ajax-spelers

Johan Derksen komt in Vandaag Inside met een ludieke 'oplossing' voor een aantal spelers die bij Ajax buiten de boot vallen.