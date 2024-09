Chris Woerts ziet Ajax 'liegen' in persbericht

Chris Woerts gelooft niet dat Ajax heeft geprobeerd om vertrekkend financieel directeur Susan Lenderink op andere gedachten te brengen. De club maakte het aanstaande vertrek van Lenderink vrijdag bekend. Michael van Praag zei dat Lenderink ‘fantastisch werk’ heeft verricht in Amsterdam en had haar naar eigen zeggen graag voor de club behouden.

“Wij hebben nog geprobeerd haar op andere gedachten te brengen”, zei Van Praag, voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax, in het persbericht. Daarin werd geschreven dat het besluit van Lenderink zelf afkomstig is. “Natuurlijk respecteren we haar beslissing en kunnen we concluderen dat ze in de afgelopen vijfenhalfjaar veel voor Ajax heeft betekend.”

Sportmarketeer Woerts denkt dat Lenderink ten onder is gegaan aan de druk en de sportieve malaise bij Ajax. “De druk op haar werd zo groot dat ze eieren voor haar geld heeft gekozen. Een financieel directeur is verantwoordelijk voor het budget en de uitgaven van Ajax. Als je er in twee jaar tijd dan zo’n puinhoop van maakt dat ze schulden oplopen en geld moeten lenen (naar verluidt veertig miljoen euro, red.), dan is het logisch dat er op een gegeven moment naar haar gekeken wordt vanuit de commissarissen, en dat er wordt gezegd ‘het is mooi geweest.’”

LEES OOK: Van Praag lijnrecht tegenover bestuursraad Ajax over toekomst in Amsterdam

Bij Vandaag Inside zegt Woerts te kunnen lachen om de uitspraak van Van Praag in het bericht. “Het is wel lachen, want Michael van Praag zegt in het persbericht: ‘We hebben nog geprobeerd haar te behouden voor de club.’ Wat een flauwekul joh! Ze zijn dolblij dat ze weggaat.”

