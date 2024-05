Tuchel des duivels na afgekeurde goal van De Ligt: ‘Een ramp, het voelt als verraad’

Thomas Tuchel is woest op de arbitrage van de wedstrijd tussen Real Madrid en Bayern München in de halve finale van de Champions League. De Duitsers dachten diep in blessuretijd via de gelijkmaker binnen te schieten, maar het feest ging niet door doordat de assistent-scheidsrechter zijn vlag al tijdens de aanval omhoog had gestoken.

“We waren er bijna”, geeft Tuchel aan in gesprek met TNT Sports. “Toen maakte onze beste speler een zeer ongebruikelijke fout voor de gelijkmaker en kregen we een tweede tegen. Vervolgens scoren wij, maar door een rampzalige beslissing van de assistent-scheidsrechter en de scheidsrechter ging die niet door.”

Tuchel is woest door de beslissing, die op een belangrijk moment in de wedstrijd kwam. “Het voelt bijna als verraad”, gaat hij verder. “De assistent heeft wel zijn excuses aangeboden, maar daar heb ik niets aan. Hij moet zijn vlag niet omhoog steken in deze discutabele situatie en de scheidsrechter hoeft niet te fluiten, want die ziet dat wij de tweede bal winnen. Het is een hele slechte beslissing en het gaat tegen de regels in. Het is een ramp die moeilijk te slikken is. Maar het is wat het is.”

Bayern was dicht bij het halen van de finale van het toernooi, wat de situatie extra pijnlijk maakt. “Als je in de 88ste minuut nog door lijkt te gaan, zie je het einde van de tunnel. Het was niet onze beste wedstrijd, maar ik heb eerder gezegd dat we niet perfect hoeven te zijn. We moeten alleen op de avond zelf goed genoeg zijn. Het team heeft alles gegeven, dat is het belangrijkste. Het is sport, dus uiteindelijk zul je het resultaat moeten accepteren”, besluit hij.

Thomas Tuchel confirms that the linesman has 𝐚𝐩𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐬𝐞𝐝 for lifting his flag up early for their disallowed goal 😳



🎙 @Sports_EmmaD pic.twitter.com/cNEyb3Mbcm — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 8, 2024

