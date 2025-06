'Als je bij Ajax of PSV speelt, val je uit de toon bij Oranje’

Maarten Wijffels is positief over de ontwikkeling die het Nederlands elftal doormaakt, vertelt hij in de AD Voetbal Podcast. Het valt de journalist op dat steeds meer spelers bij topclubs spelen ten opzichte van eerdere selecties met meer spelers uit de Eredivisie. Spelers van Ajax en PSV ‘vallen uit de toon’, volgens Wijffels.

Wijffels was aanwezig bij een training van het Nederlands elftal op dinsdag. “Het was echt een hoog niveau”, vertelt een enthousiaste verslaggever. “Dan gaat mijn hart daar wel van open, als ik daarnaar zit te kijken. Frenkie de Jong in de middencirkel, Gravenberch die nog een keer opendraait. Reijnders die dan mee gaat doen.”

Bij het zien van de beste spelers van Oranje, valt Wijffels iets op: “Dan zit je zo te tellen en zie je dat het Nederlands elftal toch echt een verzameling aan het worden is van de top en de subtop van Europa, de clubs waarvoor die spelers uitkomen. En dat je eigenlijk een beetje uit de toon valt als je bij Ajax of PSV speelt.” Wijffels merkt op dat er geen Feyenoorders bij de selectie zitten. “Als je in de Eredivisie speelt, dan val je eigenlijk een beetje buiten de boot.”

Een paar jaar geleden was dat op het WK wel anders: “In 2022 was Louis van Gaal natuurlijk wel aangewezen op Klaassen, Berghuis, Bergwijn en Noppert uit de Nederlandse competitie. Dat is echt wel veranderd nu. We mogen wat verwachten!”, aldus Wijffels.

