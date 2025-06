Reijnders moet brutaal verzoek doen aan Koeman, interland op de tocht

en Manchester City staan voor een flinke puzzel om zijn transfer op tijd voor het WK voor clubs af te ronden. De Engelsen moeten namelijk voor 10 juni al het papierwerk afronden en de middenvelder medisch keuren. Doordat Reijnders op 7 en 10 juni interlands speelt met Oranje, komt Man City in de knel te zitten.

Woensdag werd bekend dat Manchester City en AC Milan op hoofdlijnen akkoord zijn over de transfer van Reijnders. De Engelsen betalen een bedrag van zeventig miljoen euro voor de middenvelder. Voordat de transfer kan worden afgerond, moeten er nog wel enkele formaliteiten worden afgehandeld. Zo ook de medische keuring, die voor een flink probleem zorgt.

Om Reijnders deel te kunnen laten nemen aan het WK voor clubs, dat op 14 juni van start gaat, moet Man City voor 10 juni de transfer hebben afgerond. Doordat de 26-jarige momenteel bij Oranje is en wedstrijden tegen Finland (7 juni) en Malta (10 juni) op het programma heeft staan, hebben de Engelsen te maken met een flinke puzzel.

De Telegraaf weet dat Manchester City momenteel drie opties aan het overwegen is om de keuring op tijd uit te kunnen voeren. Zo hebben ze de mogelijkheid om een medisch team naar Nederland te sturen, waarna Reijnders in zijn geboorteland kan worden gekeurd. Een andere optie is een verzoek tot een ‘bliksembezoek’ aan Engeland indienen bij Ronald Koeman. Een derde mogelijkheid is dat Reijnders na de wedstrijd bij Finland het kamp van Oranje verlaat en zodoende de thuiswedstrijd tegen Malta laat schieten. Of Koeman hem daar toestemming voor zou geven, is niet duidelijk.

