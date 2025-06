Openhartige Aké doet boekje open: 'Wellicht raar om te zeggen...'

was bijna opgelucht toen hij zijn begin maart tijdens een FA Cup-wedstrijd van Manchester City geblesseerd raakte. Dat onthult de Oranje-international in gesprek met het Algemeen Dagblad. Aké speelde al lang met klachten en kon op deze manier eindelijk rustig fit worden.

Aké speelde door blessures dit seizoen slechts 1.133 minuten in achttien wedstrijden voor Manchester City. De dertigjarige linkspoot raakte onder meer in het Nations League-duel met Duitsland geblesseerd en werd snel weer klaargestoomd om te spelen. Tegen Plymouth Argyle liep Aké een breuk in zijn voet op, waardoor hij lange tijd uit de running was. Tegen Bournemouth en Fulham zat hij wel weer op de bank, maar tot speelminuten kwam het niet.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Gullit stelt één voorwaarde: 'Dan kunnen we wereldkampioen worden'

Dat Aké geblesseerd raakte tegen Plymouth zorgde haast voor een opluchting, geeft hij toe. "Het is wellicht raar om te zeggen. Maar zo kreeg ik eindelijk rust om fit te worden", aldus de verdediger. "En bij City hadden we zoveel blessures dat ik steeds te snel begon. Daar werd ik niet toe verplicht. Ik voelde dat het nodig was. Het liep niet, het draaide niet.”

LEES OOK: Koeman vlak voor interlandperiode tot tranen geroerd

"Ik had sinds oktober ook een stressfractuur in mijn voet. Ik speelde met pijnstillers en heb het zo tot maart volgehouden, totdat ik die breuk opliep en geopereerd moest worden", blikt Aké, die over anderhalve week met Manchester City het WK voor clubs gaat spelen, terug. Hij is in ieder geval weer fit voor dat toernooi en kijkt er naar uit.

Voordat Aké zich met Manchester City kan richten op het WK voor clubs treft hij met het Nederlands elftal Finland (7 juni) en Malta (10 juni) in het kader van de WK-kwalificatie. "Ik voel me eindelijk weer fit. Ik ben al weken aan het trainen, maar heb nog weinig wedstrijdritme. Ik heb de bondscoach nog niet uitgebreid gesproken en weet niet wat zijn plannen zijn. Natuurlijk wil ik nog een WK meemaken. Ik denk nog vaak aan onze laatste wedstrijd op een WK”, doelt hij tot slot op de verloren strafschoppenserie tegen Argentinië op het WK 2022.

