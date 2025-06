Koeman haalt keihard uit: ‘Absurd, spelers worden kapotgemaakt’

Ronald Koeman heeft geen goed woord over voor het WK voor clubs, dat deze zomer zal worden gespeeld in de Verenigde Staten. Het toernooi zorgt ervoor dat Champions League-finalisten als en eigenlijk bijna geen zomervakantie hebben, waardoor ze over de klif worden gejaagd.

De Vrij en Dumfries beleefden geen prettig weekend met Internazionale. In de finale van de Champions League was Paris Saint-Germain met liefst 5-0 te sterk voor de Italiaanse formatie. Nu zal het tweetal zich melden bij Oranje, voor de WK-kwalificatieduels met Finland en Malta, waarna direct deelname aan het WK voor clubs volgt. Het toernooi in de Verenigde Staten gaat op 15 juni van start, met de finale pas op 13 juli. Mocht Inter, als een van de beste ploegen ter wereld, het ver schoppen, zullen deze spelers nauwelijks vakantie hebben voordat de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer gaat beginnen. De Serie A gaat komend seizoen in het weekend van 23 en 24 augustus van start gaan.

Op de persconferentie van Oranje wordt Koeman gevraagd naar zijn mening over het nieuwe toernooi, waarna hij direct zijn gal spuwt. “Het WK voor clubteams heb ik eerder al iets over gezegd, dat het absurd is dat dat gespeeld wordt”, begint de bondscoach zijn relaas. “De clubs zullen er blij mee zijn vanwege het geld dat ze ervoor krijgen.”

Datzelfde verwacht hij niet van spelers. “Ik kan me niet voorstellen dat iemand die heel veel prijzen heeft gewonnen heel blij is met een WK clubteams ten opzichte van een Champions League, kampioenschap, WK of EK.” Het gebrek aan vakantie gaat volgens Koeman zeer slecht uitpakken voor de spelers die deelnemen aan het nieuwe toernooi. “Je maakt spelers kapot hiermee”, is de keuzeheer duidelijk. Daarmee voegt de bondscoach zich bij voormalig FC Groningen-directeur Hans Nijland, die het toernooi van de FIFA afgelopen week al met de grond gelijk maakte.

