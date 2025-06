Koeman verklaart absentie veelbesproken duo: 'Gaat niet alleen om aantal doelpunten'

Ronald Koeman heeft dinsdagmiddag op de persconferentie van Nederland tekst en uitleg gegeven over het ontbreken van en in zijn selectie. De spits van Ajax was volgens de bondscoach ‘niet fit’, terwijl de kersverse Feyenoord-aanwinst net wat meer moet brengen dan alleen doelpunten maken.

Koeman zorgde vorige week voor verbazing nadat hij de selectie van Oranje voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Finland en Malta bekendmaakte. Zo koos de bondscoach er weer voor om Eredivisie-topscorer en Speler van het Jaar Steijn niet op te roepen, terwijl ook Ajax-spits Brobbey thuis moest blijven. Op de persconferentie van dinsdag wordt Koeman gevraagd waarom het tweetal ontbreekt in de selectie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Van witwassen verdachte oud-international in het nauw: Justitie veilt appartement'

Bij Brobbey had het volgens Koeman vooral te maken met het gebrek aan fitheid. “Brian heeft niet altijd gespeeld, wel vaak in de basis, maar hij was niet altijd honderd procent fit”, legt de keuzeheer uit. “Je zag dat hij niet topfit was. Ik heb Brian gesproken, hij gaf zelf ook aan dat hij te veel klachten had.” Hoewel Koeman ook zeker de prestaties van Brobbey in het afgelopen seizoen meeweegt – zeven doelpunten en zes assists in 44 officiële wedstrijden – was dit niet doorslaggevend. “Dat was ook te weinig en dat is dan een optelsom.”

LEES OOK: Steijn vertelt in twee woorden wat hij moet doen om in Oranje te komen

En hoeveel doelpunten moet Steijn maken voordat hij een oproep krijgt? “Het gaat niet om hoeveel doelpunten je maakt”, antwoordt de bondscoach direct, die vervolgens de reden noemt waarom de middenvelder er niet bij is. “We spelen toch wel met een vrij vaste selectie. Als je anderen oproept, wat betekent dat voor jongens die er vorige keer, tegen Spanje, bij zijn geweest? We hebben concurrentie op posities, maar de uitdaging voor hem moet zijn om volgend jaar hetzelfde te brengen.” Dus Steijn is dicht bij een oproep? “Ja”, bevestigt Koeman.

➡️ Meer nieuws over Oranje

👉 Gullit stelt één voorwaarde: 'Dan kunnen we wereldkampioen worden'🔗

👉 John van Zweden haalt genadeloos uit naar Ronald Koeman: ‘Zal die ‘effe’ gek zijn’ 🔗

👉 Koeman vlak voor interlandperiode tot tranen geroerd 🔗

👉 Memphis Depay publiekelijk terechtgewezen: 'Stop met dit soort sneue stoerdoenerij' 🔗

👉 'Details Oranje WK 2026 lekken uit: Nike kiest voor drie verschillende kleuren' 🔗